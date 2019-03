YES: Mercedes stoft een oude naam af

Met het verdwijnen van de S-Klasse Coupé heeft Mercedes iets goed te maken.

Tsja, Mercedes. Hoe zit het eigenlijk? De autofabrikant boert hartstikke goed en de verkoopcijfers blijven plussen. Voor de autoliefhebbers valt de laatste generatie auto’s wellicht niet geweldig in de smaak, los van hoe goed de techniek allemaal in elkaar steekt. Voeg daaraan toe dat er geen S-Klasse meer komt met een V12, wat waarschijnlijk betekent dat de V12 in zijn geheel verdwijnt. En Mercedes snijdt verder in het gamma, wederom ten koste van de S-Klasse: de Coupé en Cabrio verdwijnen. De consument waarop Mercedes doelt maakt dat allemaal niks uit, maar voor ons is het jammer.

Er werd beweerd dat deze drastische verandering betekent dat ook de SL het veld moet ruimen. Dat is niet zo: Mercedes wil juist de SL weer relevant maken. Daarnaast wordt er nog een bekende naam afgestoft. Bij het US Patent and Trademark Office is de naam ‘SLR’ geregistreerd. Al is het waarschijnlijk niet nodig, we frissen even je geheugen op.

Je komt dan in eerste instantie terecht in 2003. Mercedes had toen naast de SL geen enorm dikke supercars in de prijslijsten staan. De SLR (rijtest) was wél een enorm dikke supercar. In de tijd dat V12-Mercedessen eerder regel dan uitzondering waren, had de SLR ‘slechts’ een 5,4 liter V8 voorin liggen. De styling van de auto was ietwat controversieel, maar na bijna zestien jaar droogt hij best prima op. De lange, spitse neus en de korte achterkant zie je niet vaak meer. De auto ging in 2009 kopje onder, diens opvolger SLS was ook bijzonder. Maar op een hele andere manier. De magie van de beperkte super-Mercedessen is al helemaal met de AMG GT-serie nogal weg.

De naam SLR is ook verbonden aan een auto uit de jaren ’50. Net na de 300 SL kwam er van die legendarische auto een raceversie. De 300 SLR Uhlenhaut Coupé is nog steeds een plaatje. De naam is onverwoestbaar. Vandaar dat Mercedes hem kennelijk wil terughalen. De aanvraag bij het USPTO lijkt erop te wijzen dat Mercedes een nieuwe über-auto wil. Misschien wel een topversie van de nieuwe SL, die dus ook iconisch zou moeten zijn.