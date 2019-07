Leasemaatschappij wil bijtellingsregels voor fiets en OV

We zullen wel even uitleggen waarom.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) gooit er vandaag een hartekreet uit bij BNR nieuwsradio. Directeur Renate Hemerik pleit in de podcast Spitsbrekers (link) voor het heffen van bijtelling op de totale mobiliteit, in plaats van alleen de leaseauto. Er moet volgens VNA een bijtellingssysteem komen dat alle vormen van vervoer meeneemt. Dat wil zeggen dat je dus ook zou moeten bijtellen voor gebruik van de tram, de metro, de trein, de fiets of ‘wat dan ook’. Renate omschrijft het ook wel als ‘bijtelling voor integrale mobiliteit’.

Nou klinkt het misschien raar dat je moet bijtellen om in een hete trein te zitten met de beschonken fans van de beste club van Nederland na de fandag (EINDHOVUHH kampioenuh). De redenering van de VNA is echter dat leaserijders die nu af en toe de trein pakken, eigenlijk ‘dubbel moeten betalen’ voor dat genoegen. De bijtelling voor hun auto moeten ze namelijk toch aftikken, ook als ze die een dagje voor de deur laten staan. Sommigen doen dat bijvoorbeeld om een willekeurig Nederlands stadscentrum te kunnen bereiken, wat in deze auto-onvriendelijke dagen eigenlijk alleen nog kan met het OV.

Eigenlijk zou de VNA het eerlijk vinden als er korting op het bijtellingstarief komt voor bijtellende leaserijders die af en toe het OV pakken. Een leuk idee, ware het niet dat iedereen met twee hersencellen kan zien dat een dergelijke ‘gedifferentieerde bijtelling’ een administratief drama van de hoogste orde zou worden, waar tienduizenden ambtenaren voor nodig zijn. Daarom pleit de VNA in de tussentijd voor een pilot op de Zuidas, waarbij bijtellers gratis toegang tot het OV krijgen als zij hun auto een deel van de tijd van diezelfde Zuidas verbannen. Ook dit wordt natuurlijk een handhaaf-drama waarbij fraude op de loer ligt, maar het is misschien net wat haalbaarder dan het eerste plan.

Bovendien zou een deel van de winst ook zijn dat verstokte leasende autorijders in contact komen met andere ‘modaliteiten’, zoals de metro. We weten immers allemaal dat dat het probleem is. Mensen mijden het OV niet omdat ze weten dat daar andere mensen inzitten, maar omdat ze simpelweg nooit de geneugtes ervan hebben ervaren.

Als fan van omdenken hebben wij nog wel een andere oplossing in gedachten. Kijk, als je gaat bijtellen op alles…waarom zou je dan niet bijtellen op niks? Geen papierwinkel meer benodigd en geen controles om te kijken of iedereen wel doet wat ‘ie zegt; een enorme besparing en goed voor de privacy. Enfin, vind jij het plan van VNA strak? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: @720S via autojunk