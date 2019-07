DTM in Assen: dit staat er allemaal op het programma

Ja de DTM race zelf natuurlijk, maar er is nog meer te beleven in Drenthe.

Het Circuit Zandvoort mag dan de oorlog van het TT circuit in Assen gewonnen hebben voor wat betreft het binnenhalen van de Formule 1 betreft (voorlopig?), maar in Drenthe zitten ze ook niet stil. Jarenlang deed het DTM kampioenschap het circuit in Zandvoort aan, maar dit jaar komt het Duitse toerwagenkampioenschap voor het eerst naar de kathedraal van de motorsport. De organisatie heeft een deal getekend om minimaal drie jaar lang de host te zijn voor de dikke Duitse (en vanaf dit jaar in theorie enkele Engelse) bolides. Dit weekend staat de eerste editie op de kalender.

Het DTM kampioenschap is natuurlijk legendarisch onder autosportliefhebbers. Toegegeven, dat heeft in veel opzichten ook te maken met het ‘oude’ DTM, met diens blubberdikke M3’s, 190 Evo’s (rijtest) en latere Calibra’s en 155 V6 Ti’s. Helaas ging dat feestje medio jaren ’90 op de fles. De auto’s waren te geavanceerd geworden en daardoor te duur om te runnen. Vanaf het begin van deze eeuw is het DTM echter terug met spectaculaire, brede en uiterst krachtige auto’s. Het heet een tourwagenkampioenschap, maar in sommige opzichten zijn de auto’s meer monoposto’s met een dak. Ze hebben ook allemaal achterwielaandrijving, zelfs de Audi’s. Dus dan weet je dat er serieus geracet kan worden.

Voor dit jaar zijn er een aantal wijzigingen op te merken in het startveld. Ten eerste heeft Aston Martin de plek van Mercedes genomen. Het is dus geen puur Duits feestje meer, hoewel Aston tegenwoordig natuurlijk goede connecties heeft met Das Haus. Ten tweede zijn de atmosferische V8-en van weleer vervangen door geblazen vierpitters. Velen zullen dat betreuren, maar ja, dit is nou eenmaal de tijd waarin we leven. Bovendien leveren de motoren ongeveer 620 pk. Kom daar maar eens om in het WTCR. Aan het eind van het seizoen komt er als het goed is eindelijk de langverwachte race met deelnemers uit het Japanse Super GT kampioenschap. Wie weet wat dat nog gaat brengen voor de komende jaren.

Voor wie de spanning dit jaar van dichtbij mee wil maken, begint morgen het feestje al. Tickets zijn nog verkrijgbaar. De prijzen zijn ietwat vriendelijker dan bij de Formule 1, dus mocht je twijfelen of het wel leuk is om live zo’n race evenement bij te wonen, is dit misschien wel een goede mogelijkheid om het uit te proberen. Een andere optie is de race vanuit de Legends Club bekijken om de schaamteloze rijkaard-vibe te beleven. Dit kan vanaf 360 Euro (voor een dag), of 250 Euro (als je niet ouder bent dan 14). Ook leuk: in tegenstelling tot bij de F1 kan iedere bezoeker zaterdagochtend (om 11:35 uur) en zondagochtend (om 10:55 uur) even door de pits wandelen, om dingen eens van wat dichterbij te bekijken.

Uiteraard is er ook een ‘bij-programma’ om de DTM race te ondersteunen, in dit geval bestaande uit de Porsche Carrera Cup Benelux, de Lotus Cup Europe, de spectaculaire BOSS GP serie met de oude F1’s van vroeger en niet te vergeten de W Series. In dat laatste kampioenschap neemt Beitske Visser het op tegen kampioenschapsleider en potentieel toekomstig F1-pilote Jamie Chadwick.

Chadwick leek eerder dit seizoen makkelijk het kampioenschap te kunnen pakken, maar onze Beits staat nu nog maar tien punten achter op de Britse. Dit weekend kan je trouwens twee keer naar de vrouwen gluren. Naast de race die meetelt voor het kampioenschap, is er voor de zondag namelijk nog een extra race ingelast met een reverse grid.

In de DTM races zelf kunnen we ook genieten van talent van eigen bodem. Robin Frijns zit namelijk in een van de Audi’s. De Limburger die ooit op weg leek naar de F1, houdt er dezer dagen een drukke agenda op na. Onlangs won hij nog de Formule E race in New York, dit weekend zal hij hard moeten gaan in Drenthe. Frijns staat momenteel achtste in het kampioenschap, maar scoorde al wel een aantal podia. Het zou mooi zijn als hij dat kunstje voor eigen publiek kan herhalen, of misschien zelfs kan winnen.

Tenslotte komt voor de liefhebbers die niet alleen van dikke bolides maar ook van dikke beats houden Fedde Le Grand op zaterdagavond nog even langs, om je de handen in de lucht te laten gooien voor Detroit. Vanaf 17:45 zal Fedde beginnen met zijn set in het DTM Fan Village. Iedereen met een tribunekaartje is welkom om te komen luisteren. De volledige tijdschema’s voor de verschillende dagen vind je hieronder.

Vrijdag



Zaterdag





Zondag