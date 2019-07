Pieter Omtzigt over 8% bijtelling: “gewoon netjes aangegeven”

Tesla-, Kona-, e-Niro- en elektrobestellers in het algemeen hebben dikke vette pech.

Het houdt de gemoederen nogal bezig, bijtelling. Alles waar een verbrandingsmotor in zit, komt momenteel op 22 procent bijtelling uit. Alles waar juist helemaal geen verbrandingsmotor in ligt, komt uit op vier procent. In het nieuwe klimaatakkoord komt hier echter verandering in. De bijtelling verdubbelt naar acht procent. Dit gaat van start in 2020.

Leaserijders vinden dit niet helemaal eerlijk. Immers, de wachttijden voor bijna elke EV zijn tergend lang. Hyundai en Kia, die met de Kona en e-Niro een goede zakelijke deal hebben, kampen met wachttijden van een jaar. Oftewel: je bestelt de auto vóór de presentatie van het klimaatakkoord, er vanuit gaande dat je hem in 2020 krijgt met vier procent, wat tegen die tijd acht procent wordt. De wachttijden zitten de ‘abrupte verandering’ dwars.

Sterker nog: zojuist in het NOS-journaal sprak de NOS met een ‘gedupeerde’ leaserijder. Hij vindt het bizar en laat zelfs de term ‘onbetrouwbare overheid’ vallen. Dan ben je echt niet blij. De NOS sprak in hetzelfde stuk ook een vertegenwoordiger van het besluit van de overheid, Pieter Omtzigt van het CDA. Hij vindt dat de overheid alles gewoon netjes heeft aangekondigd, nog voor 1 juli. Hij zegt dat de bijtellingstabel elk jaar verandert en kennelijk werd het elk jaar voor 1 juli aangegeven. Kort door de bocht vindt Omtzigt dat alles op orde heeft en mensen die een elektrische auto hebben besteld pech hebben.

Er valt voor beide kanten wat te zeggen, waar de wachttijden van bijna elke elektrische auto een beetje roet in het eten gooien. Overigens zegt Omtzigt dat de bijtelling geleidelijk van 8 naar 12 naar 16 procent gaat. Goed in de gaten houden, leaserijders!