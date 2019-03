Leaserijders lopen korting mis door 0 schadevrije jaren

En daardoor profiteren ze niet van een lagere premie.

Lekker hoor, zo’n auto van de zaak. Het is alleen niet jouw persoonlijke auto en daar zit ook meteen een nadeel. Niet elke leasemaatschappij koppelt de autoverzekering aan de bestuurder, hierdoor worden er geen schadevrije jaren opgebouwd. Mocht de bestuurder op een later moment privé een auto kopen, dan tellen de brokvrije jaren van de leaseauto niet mee.

De Consumentenbond is van mening dat dat niet eerlijk is en stelt in een oproep aan leasemaatschappijen dat ook zakelijke rijders moeten kunnen profiteren van korting op de premie. Verzekeraars maken gebruik van gegevens uit de zogenaamde Roy-data. Een database waar alle verzekeraars in Nederland gegevens uit putten. Geen persoonlijke autoverzekering betekent geen registratie in de roy-data en dus geen premievoordeel bij een toekomstige privé auto.

Het is overigens per maatschappij verschillend. Er is een kans dat jij als zakelijke rijder wel gebruik kan maken van premievoordeel. Zo maakt LeasePlan, één van de grootste partijen in Nederland als het gaat om lease, wel gebruik van het Roy-data systeem. Leaseplan is echter één van de weinige organisaties die dit doet.

Voor zakelijke rijders is het niet alleen vervelend dat ze geen schadevrije jaren opbouwen in verband met de korting. Het kan ook een opgebouwde historie in de prullenbak gooien. Een automobilist die van zijn 18de tot 30ste geen brokken heeft gemaakt zal met 12 schadevrije jaren een aantrekkelijke premiekorting hebben opgebouwd. Het scheelt in de meeste gevallen enkele honderden euro’s per jaar. Stapt deze bestuurder over naar een leaseauto via een maatschappij die niet is aangesloten op de roy-data, dan bestaat de kans dat die 12 schadevrije jaren verdwijnen. Die data gaat op in rook als een automobilist voor een periode van drie jaar geen autoverzekering op zijn of haar naam heeft gehad.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 5 van de 45 onderzochte leasemaatschappijen aangesloten zijn bij de Roy-data. Naast LeasePlan maken Driessen Autolease, Noordlease, Justlease.nl en Autopermaand.nl gebruik van Roy-data. Zeker een onderwerp om over te praten met je baas, mocht je in aanmerking komen voor een leasebak.

Foto: Mazda CX-3, een populaire leaseauto. Via @kuifje op Autojunk