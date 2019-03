TNO: huidige subsidie elektrisch rijden is ongeschikt

Een reactie op het nieuws van gister.

Voordat het kabinet een bepaald systeem gaat invoeren met financiële gevolgen is het normaal dat allerlei berekeningen door diverse onafhankelijke instanties worden doorgenomen. Daaruit kan vervolgens een conclusie worden getrokken of het idee verstandig is of niet.

Dat gebeurde niet met het huidige rekenmodel betrekkende tot de subsidie op elektrische auto’s. Gisteren werd bekend dat enkel op basis van een rekenmodel van consultancybureau Revnext groen licht is gegeven voor het huidige subsidiesysteem van de elektrische auto. Zowel het TNO als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waren niet betrokken bij de calculaties.

Naar aanleiding van alle commotie is onderzoeks- en adviesbureau TNO vandaag met een reactie gekomen tegenover Follow the Money (FTM). De TNO zegt het niet eens te zijn met het huidige rekenmodel voor de lange termijn. De mobiliteitsplannen van het kabinet zouden niet passen binnen de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Het huidige rekenmodel werkt volgens de TNO wel op de korte termijn. Het is vooral de zakelijke markt die er baat bij heeft. Met dit rekenmodel is er echter niet goed gekeken naar de toekomst, wanneer nu nog elektrische auto’s op de tweedehands markt verschijnen of aangeboden worden via private lease. Juist die laatste groep (de consument) is belangrijk om de groei van elektrisch rijden te stimuleren, aldus de TNO.

Beeld: Volkswagen Golf GTE bij een laadpaal, via @993c