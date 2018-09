Leclerc: “doel is om direct voor de titel te strijden”

Hij is er klaar voor!

Nu de kogel eindelijk door de kerk is en Ferrari de beslissing heeft genomen Charles Leclerc aan te nemen en Kimi Raikkonen de deur te wijzen, kan de coureur langzaam maar zeker beginnen na te denken over volgend jaar. Vandaag liet de 20-jarige Monegask tegenover de internationale pers doorschijnen dat hij voldoende motivatie heeft om in 2019 ‘gun’s blazing‘ binnen te komen bij de Scuderia.

De toekomstig Ferrari-coureur moet zijn eerste seizoen in de Formule 1 nog afmaken, maar nu al filosofeert hij tegenover de pers over volgend jaar. Volgens Leclerc is het goed mogelijk dat hij in 2019 direct om de titel kan strijden, mocht het materiaal het toestaan.

“It is difficult to speak now, but my target is to do the job best possible with the car we’ll have. This year they have, I think, a winning car, to win the title, and if next year is the same, it [the goal] will be then to win the title, which is definitely a big thing. I will have to improve a lot as a driver, and yeah, it [the goal] will be to take the best result possible.”

Het is niet vreemd dat Leclerc momenteel weinig twijfels heeft over zijn stuurmanskunsten. De Monegask heeft de afgelopen jaren buitengewoon gepresteerd. In 2016 werd hij in zijn eerste seizoen in de GP3 direct kampioen, het volgende jaar deed hij in de Formule 2 op overtuigende wijze hetzelfde. In zijn eerste jaar in de Formule 1, waar hij uitkomt voor het ambitieuze Alfa Romeo Sauber, heeft hij een handvol puntenfinishes bijeen weten te sprokkelen.

Het is dus niet vergezocht om te stellen dat Leclerc over voldoende talent beschikt om het vuur aan de schenen van zijn concullega’s te leggen. Echter, de 20-jarige coureur is niet de persoon om op te scheppen over zijn talent, noch om het voor lief te nemen. Zo vertelt hij later:

“Whether I’m ready or not, I can’t tell – but I think that if you see Lewis, he arrived the first year and straight away was there [at the top]. And I believe that if you are good enough – experience is always a plus obviously, but if you are good enough on one seat, you are good enough [for a top seat] from the first year you arrive in Formula 1. And if next year I don’t have the results good enough to stay in Ferrari, then it would be normal that I downgrade, but then I don’t deserve a Ferrari seat. This is how I see things.”

Leclerc heeft voldoende hersencellen in zijn brein om te zien dat hij net zo eenvoudig weer uit het team van Ferrari kan worden geknikkerd. Immers, bij een top team als de Italiaanse equipe is er geen ruimte om de fijne kneepjes van het vak te leren. Zoals Hamilton al bewees toen hij in zijn eerste Formule 1-campagne in 2007 veel furore maakte en er bijna met de titel vandoor ging – terwijl nota bene Alonso zijn teamgenoot was – kunnen ook rookies klaar zijn voor het échte werk.

“Definitely I need to deliver. I’m not going to Ferrari to learn. I think I’ve had a very good season this year where I could learn the most of it, and next year is to perform, the way it should be once you are going in a big team.”

Persoonlijk verwacht ik grote successen voor de jonge Monegask. Ik hoop dat hij volgend jaar – nog meer dan nu – zijn enorme talent kan en zal bewijzen. Samen met Verstappen en Ocon reken ik hem tot de grootste talenten van het moment.