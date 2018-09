ABT’s Audi Q2 is volledig buiten proportie

Wanneer je er een blik op werpt, klopt er geen snars van de verhoudingen.

Het gebeurt maar zelden dat tuningsbedrijven het presteren vrij lelijke auto’s nog minder mooi te maken. ABT kunnen we vanaf vandaag in dit kleine gezelschap plaatsen, want haar interpretatie van de Audi Q2 bepaald geen schot in de roos.

Dit is vooral te danken aan de manier waarop ABT zich de auto eigen heeft gemaakt. Hoewel uiterlijke onderdelen uit de schappen eigenlijk niet worden toegepast op de Q2, krijgt de auto dankzij de enkele aanpassingen die er wel zijn gedaan een compleet vervormde structuur. Zelfs in theorie lijkt het niet te kloppen. Volgens ABT staat de auto 40 mm lager op zijn poten, maar deze ingreep wordt door het ontwerp van de velgen i.c.m. de wielkasten visueel totaal tenietgedaan. Een soort verknipte optische illusie is het.

Het is nog maar de vraag of de motorische aanpassingen ons de gefaalde buitenzijde kunnen doen vergeten. ABT heeft voor een aantal verschillende configuraties van de Q2 een pakket klaarliggen. Het vermogen van de sterkste diesel, bijvoorbeeld, stijgt van 190 pk en 400 Nm naar 215 pk en 440 Nm. Breng je de krachtigste benzineversie naar ABT, dan liften ze het vermogen van 190 pk en 320 Nm naar 228 pk 360 Nm koppel. Hoeveel sneller de uitvoeringen er van worden, is niet duidelijk.

Het is momenteel niet bekend hoeveel ABT voor de behandeling van de Q2 verwacht te vangen. Veel zal het niet zijn. Jammer, want we weten dat ze wel degelijk beter kunnen.