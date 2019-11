Max Verstappen wil niet winnen

Voor Max hoeft het allemaal niet.

In 2016 had Max de eer zich Sportman van het Jaar te mogen noemen. Althans, zo’n eer vond hij het niet. Hij liet destijds al doorschemeren dat hij er niet op zat te wachten. Hij zal er dan ook niet rouwig om geweest zijn dat de titel in 2017 en 2018 respectievelijk naar wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Kjeld Nuis ging.

Dit jaar staat Max weer op de shortlist en maakt hij dus kans om nog een keer Sportman van het Jaar te worden. Of hij het nou leuk vindt of niet. Het lijkt er weer veel op dat het laatste het geval is. Max laat namelijk nog eens weten dat hij weinig op heeft met dergelijke verkiezingen.

Als het aan hem ligt wordt er helemaal niemand uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. “Ik zou de verkiezing schrappen,” adviseert de nuchtere Limburger tegenover de Telegraaf. Hij vind het totaal niet nodig om iedere keer weer allerlei verschillende sporters te gaan vergelijken. “Iedereen is goed in zijn of haar ding”. Geef hem eens ongelijk.

Hoewel de titel Sportman van het Jaar dus nog tot de mogelijkheden behoort, geldt dat helaas niet meer voor de titel wereldkampioen, met nog maar een race op de kalender. Meer dan een derde plaats zit er niet in, maar dat is natuurlijk alsnog een prestatie die nog nooit een Nederlander gelukt is. Laten we dat niet vergeten. Wat dat betreft zou de titel Sportman van het Jaar niet onverdiend zijn, ook al is dat appels met peren vergelijken.

Bron: Telegraaf