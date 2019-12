Chevrolet maakt enorm veel verlies per verkochte Corvette

Jazeker, General Motors is dus eigenlijk een automotive weldoener.

Een van de grote verrassingen van 2019 was de Chevrolet Corvette van de zogenaamde ‘C8-generatie’. De Corvette is compleet nieuw en dat is te zien. De Corvette heeft sinds kort de beschikking over een zogenaamde ‘middenmotor’. Dat wil zeggen, de motor bevindt zich in het midden van de auto, in dit geval achter de voorstoelen, maar voor de achteras.

Een dergelijke layout zien we voornamelijk bij heel erg dure sportwagens. Het is een vrij complex platform om te ontwikkelen en je gaat er niet enorme aantallen van weg zetten. Ergo: een auto met middenmotor is buitengewoon kostbaar. De prijs van die nieuwe Corvette deed de wenkbrauwen fronsen, want de vanafprijs is meer een soort weggeefprijs: omgerekend 54.451 euro. Daar komen nog afleverkosten bij, uiteraard. Ook heb je de basis-uitvoering, met goedkope allseason banden. Natuurlijk kom daar in Nederland nog 232.240 euro (wilde gok) aan succes-BPM bovenop, maar feit blijft de basisprijs van de Corvette érg laag is.

Die prijs is in dusdanig laag, dat de geruchten al snel rondgingen. Volgens sceptici is die prijs slechts een stunt en zal GM de komende maanden dan wel jaren de prijzen alsmaar laten stijgen tot het gewenste niveau. Het zou niet de eerste keer zijn. Bij de Corvette C7 deed Chevrolet namelijk exact hetzelfde. Per jaar werd er 2.000 euro bovenop de vraagprijs geteld. Maar daar gaat GM niet mee redden. Volgens het zeer goed geïnformeerde Motor Trend worden er behoorlijke verliezen geleden op de nieuwe Corvette. Een ingewijde laat weten dat elke Corvette voor 20.000 dollar onder de kostprijs wordt aangeboden. Aanvankelijk wilde General Motors de Corvette een vanafprijs geven van omgerekend 72.602 euro.

Dat moest eigenlijk ook gebeuren, want General Motors heeft torenhoge investeringen gedaan met de nieuwe Corvette. Alleen de motor is doorontwikkeling van de oude, voor de rest is alles nieuw. Naar het schijnt wilde Chevrolet de oude klanten niet te veel afschrikken, waardoor ze de Corvette aanzienlijk lager geprijsd hebben. Aan de andere kant mogen ze Chevrolet wel een lesje upselling bij Porsche, BMW of Audi volgen. Want ondanks dat het Z51 pakket (zomerbanden, Brembo’s, sper, strakker onderstel en korte eindoverbrenging) een optie is, zijn de opties veel te goedkoop en kun je best aardige kleuren (ook metallic), bekledingen (rood leer) en velgen (19″) kiezen zonder dat er ook maar 1 dollar boven de standaardprijs uit komt:

Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend. Laat staan hoe vaak de prijs over de kop gaat als de BPM erover geheven wordt.