Dit is de Velar SVR die Range Rover nog niet maakte

De kernwoorden hier zijn "nog niet".

Anderhalf jaar geleden probeerde Land Rover de op de loer liggende bende tuners bang te maken, door te zeggen dat haar nieuwe SVO-divisie hen het werk uit handen moest nemen. De Britten waren allesbehalve blij met de manier waarop tuningsbedrijven eenvoudig geld verdienen. Een spoilertje hier, een paar stukken carbon daar, dat kan iedereen. Nee, het ontwerpen van een volledige auto en deze met succes aan de man brengen, dat is de ware opgave.

De desbetreffende leidinggevende bij Land Rover die dergelijke kreten de wereld inslingerde, leek op dat moment echter niet te beseffen dat de mensen die een getunede Land Rover, Range Rover of Jaguar rijden, aan het einde van de dag alsnog op pad gaan met een van zijn producten. Als oplossing voor dit ‘probleem’ wilde Land Rover meer gebruik gaan maken van hun SVO-afdeling. Toegegeven, tot op heden heeft deze divisie een aantal pareltjes afgeleverd, maar na anderhalf jaar is de Range Rover Velar (rijtest) nog niet door diezelfde fabriek getrokken.

Inmiddels heeft B&B Automobiltechnik genoeg gekregen van het wachten. Als gevolg hiervan presenteren ze hun eigen kijk op de Velar. Uiteraard bezit deze slee alle karakteristieken waar Land Rover juist zo kritisch over was. Zo heeft de Velar van B&B o.a. 22″ aftermarket velgen, een luidruchtiger uitlaatsysteem, een aangepaste ophanging, grotere remmen en – niet te vergeten – meer vermogen.

B&B verandert niets aan het blok, maar speelt in dit geval enkel met het motormanagement. De tuning is verkrijgbaar in twee stages. De eerste verhoogt het vermogen van 380 pk en 450 Nm naar 420 pk en 540 Nm. Ga je voor de meest extreme versie, dan krijg je liefst 450 pk en 600 Nm koppel. Hierdoor heeft de auto ineens niet 5,7 seconden, maar 4,9 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De topsnelheid ligt voortaan boven de 250 km/u. Voor een kleine 4.000 euro wordt je Velar dus aanzienlijk sneller.

Dit staat ongetwijfeld vrij haaks op de Velar SVR waarop we momenteel nog wachten. Hoewel deze auto naar verluidt ongeveer 550 pk moet krijgen, zal deze tegelijkertijd ook tienduizenden euro’s duurder zijn dan een originele Velar. Hopelijk trekt Range Rover in Parijs de doeken van de auto.