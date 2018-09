Autoblog advies: diesel-station met automaat voor 7.500

Is er iets te kiezen voor de veeleisende veelrijder? We zochten het voor jullie uit!

Voor dit advies gaan wij op zoek naar de nieuwe occasion voor Brandon. Hij heeft een nieuwe baan gevonden (gefeliciteerd!) en gaat vanaf nu veel meer kilometers maken. Brandon heeft al een beetje zitten rekenen en kwam tot de conclusie dat een grotere auto met benzinemotor niet meer rendabel is.

Brandon is op dit moment de trotse bestuurder van een Ford Mondeo stationwagon uit 2003. Vanwege het plotselinge overlijden van zijn vader had Brandon zo snel mogelijk vervoer nodig en hij kon de Mondeo 1.8 benzine overnemen voor 850 euro. Die 1.8 motor is voor Brandon niet voldoende, de volgende auto mag wel wat meer dan 120 pk hebben.

Verder heeft Brandon zijn eisen goed in kaart kunnen brengen. De auto moet voorzien zijn van een dieselmotor, automaat, meesturende xenon-koplampen, goede stereo, navigatie, trekhaak en dakrails. Brandon heeft een voorkeur voor de Mercedes-Benz C-Klasse van de vorige generatie of de laatste serie van de Volvo V70.

Of dat realistisch is valt nog te bezien, alle eisen in één auto met het gestelde budget gaat erg moeilijk worden, maar we gaan proberen zo veel mogelijk hokjes aan te vinken! Uiteraard heeft Brandon de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo 1.8 Stationwagon (2003) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 7.500 Jaarkilometrage: 20.000 - 30.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Ander werk, dus meer kilometers. Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: Mercedes-Benz C-Klasse (S204) en Volvo V70 (2007) No-go modellen / merken: VAG en Zuid-Koreaans

Mercedes-Benz C220 CDI Elegance Combi (S203)

€ 6.900

2005

180.000 km

Dit is onze manier om te zeggen dat de eisen niet ingewilligd kunnen worden. De genoemde opties en wensen zijn simpelweg niet mogelijk in het budget. We hebben twee S204’s gevonden die in het budget vielen, maar daar zaten de blauwe kentekenplaten nog op… Dan kun je beter kijken naar de uitloopmodellen van de voorgaande serie, die zijn vaak ook completer uitgerust. Deze C220 CDI is zo’n auto die je pas na verloop van tijd meer en meer gaat waarderen. De stoelen zijn wat hard en vlak en de zitpositie is wat rechtop. De automaat en dieselmotor zijn niet de snelste die Mercedes-Benz ooit gebouwd heeft, maar na een paar honderd kilometer Autobahn knal je heerlijk relaxed met 190 km/u naar je bestemming, zonder een centje pijn.

Saab 9-3 Sport Estate 1.9 TiD Vector Hirsch

€ 7.250

2008

190.000 km

Diverse auto’s komen geregeld voorbij in dit soort adviezen. Met name de Alfa Romeo 159 is legendarisch en ook de Opel Insignia passeert veelvuldig de revue. Ditmaal gaan we voor de 9-3 Sport Estate, een auto die gebruik maakt van dezelfde aandrijflijn als de andere twee, dat wil zeggen: een keurige 1.9 diesel met 150 pk. Dat klinkt niet als veel, maar er staan af en toe exemplaren te koop die bij de dealer een ‘Hirsch’-kuurtje hebben gehad en dan heb je 175 onder de rechtervoet. Kijk, dat lijkt er al wat meer op. De reden om voor de Saab te kiezen, in plaats van de andere twee, zijn de stoelen. In de Alfa en Opel zijn ze prima, in de Saab geweldig. Zeker als je langere afstanden moet gaan rijden.

Chrysler 300C Touring 3.0 CRD Limited (LE)

€ 6.750

2008

160.000 km

Misschien een vreemde keuze, maar er valt veel te zeggen voor deze Chrysler. In technisch opzicht deelt de auto veel techniek met de Mercedes-Benz E-Klasse (W210), alhoewel de motor in de W211 te vinden is. De 300C is geenszins perfect, de afwerking is mwah en het materiaalgebruik worden we ook niet blij van. Het ziet er wel origineel uit. De motor is een prettige beul die de auto aan meer dan vlotte prestaties helpt. Nog een voordeel: ze zijn altijd gekoppeld aan een automaat. De 300C is over het algemeen vrij luxe uitgerust, alhoewel ze niet altijd even ‘rijk’ aanvoelen. Wat wel lekker is, is het ruimteaanbod. Zowel op de achterbank als in de kofferbak heb je een enorme laadruimte.

Citroen C5 Tourer 2.0 HDiF Exclusive

€ 7.000

2010

165.000 km

Als je veel opties wil en een comfortabele diesel wenst, is de Citroen C5 een goede optie. Ondanks dat deze generatie C5 Duitser is dan ooit, heeft de auto enkele goede Franse eigenschappen. De motor is fantastisch soepel, snel zat en relatief stil. De dikke diesels hebben hydropneumatische vering aan boord, wat zorgt voor een ongekend comfort-niveau. Zelfs met grote 18″ of 19″ velgen is de C5 zeer adequaat afgeveerd. Nadelen zijn er ook: qua elektronica kan het een uitdaging zijn en de automaat is niet al te prettig in de omgang. Wat wel voor de auto spreekt is het uiterlijk en voorkomen, van dit rijtje ziet de C5 Tourer er verreweg het meest modern uit. Nog een reden om te kiezen voor de C5 Tourer in Exclusive-trim: het is de enige auto die voldoet aan je eisen qua opties. Mocht je meer power wensen, er waren ook zescilinder diesels. Die zijn verkrijgbaar in het budget, maar hebben dan meer kilometer gelopen.

BMW 520dA Touring Corporate Lease Executive (E61)

€ 7.450

2008

220.000 km

Deze auto zit aan de onderkant van wat BMW in de aanbieding had op het gebied van diesel-stations. Voor 7.500 kun je veel kiezen. Van 535d met 4 ton op de klok tot deze 520d met de enkel hoognodige opties. Net als bij de Chrysler heb je niet het gevoel in een zeer luxe auto te zitten, alhoewel je in de ‘Corporate Lease Executive’ uitvoering het meeste er wel op hebt. Het zijn enorm fijn rijdende auto’s. Qua prestaties valt deze BMW absoluut niet tegen en op langere afstanden zijn er weinig fijnere auto’s voor te stellen. Let wel op de banden, die waren van het ‘run-flat’-type en niet een onverdeeld succes. Normale banden maken een wereld van verschil.

Land Rover Freelander II 2.2 TD4 HSE

€ 7.500

2007

170.000 km

Wat? Een crossover? Zijn we gek geworden? Wellicht. De Freelander II is voorzien van Land Rover badges en het is een hoger model, dus is het een terreinauto? Nee. De Freelander II staat op het platform van de Ford Mondeo en Volvo S60/V70. De motor is in feite de 2.2 TDCI van Ford, ondanks de TD4-naamgeving. Op papier is de Freelander II met deze motor niet flitsend snel en op asfalt ook niet, maar als de massa eenmaal in gang gezet is, trekt de 2.2 turbodiesel er goed aan. De HSE-uitvoering is zeer compleet en de styling is nog altijd erg ‘vers’. De afschrijving heeft grotendeels zijn werk al gedaan, in het budget kun je zeer nette exemplaren bij particulieren uitkiezen.

Volvo V70 D5 Kinetic

€ 7.000

2008

240.000 km

Nog een grote favoriet was de Volvo V70. Dat is op zich erg logisch, want het zijn waanzinnig fijne reiswagens. Wel brengt het budget ons een klein beetje in een spagaat. Aan de ene kant valt de derde generatie binnen de prijs. Dan heb je echter wel te maken met relatief eenvoudige uitvoeringen, zoals deze V70 Kinetic. Wil je een Summum, dan zul je genoegen moeten nemen met een 2.0D motor. In beide gevallen heb je te maken met auto’s met (erg) veel kilometers. Wil je absoluut met minder kilometers beginnen, dan is een hele late V70 van de tweede generatie een optie. Die hebben altijd een vijfcilinder diesel en zijn vaak erg compleet uitgerust.

YOLO: Alpina D3 Touring (E91)

€ 8.250

2006

250.000 km

Wil je echt meer performance dan bovengenoemde auto’s, dan kun je je wenden tot Alpina. Normaliter houdt Alpina zich enkel bezig met de dikke zescilinders en V8-motoren, maar met de eerste D3 richtte Alpina zich op een veel breder publiek. De D3 is gebaseerd op de BMW 320d (E90/E91). Dankzij wat technische wijzigingen levert de motor 200 pk en 410 Nm. Daarmee is de Alpina in staat om in 7,4 seconden naar de 100 km/u te snellen en door te stampen naar 238 km/u. Nog altijd uitstekende waarden voor een viercilinder diesel. Ondanks de naam ‘Alpina’ moet je niet teveel luxe verwachten: stoffen bekleding was standaard. Uiteraard was er heel veel mogelijk, dus check even of jouw gewenste D3 voorzien is van de opties die je wil. Wel hebben ze allemaal de kenmerkende 18″ veelspaak-velgen en typische Alpina bodykit.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!