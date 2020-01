Minst succesvolle Muscle Car krijgt upgrades

En dat terwijl wij deze wel kunnen kopen.





In Nederland zijn het ware exoten. Muscle cars. Althans, nieuwe muscle cars. Open de gemiddelde verkoopsite of ga naar een van de vele meetings in Nederland en je kunt zien dat er een grote schare liefhebbers is uit The Land Of The Free.

De aantrekkingskracht is ook wel te verklaren. Veelal zien Amerikaanse auto’s er indrukwekkend uit, klinken e fantastisch en zijn ze verrassend betaalbaar rijdend te houden, mits je geen 90.000 km per jaar ermee moet rijden. Bovenstaande geldt ook voor de huidige generatie Muscle Cars. Niet zozeer in Nederland, want dankzij import-taksen en behoorlijk verouderde techniek (BPM) zijn ze erg prijzig. Maar in de VS zijn ze dus behoorlijk goedkoop. Verkopen ze daar een beetje?

Jazeker. In vergelijking met de pickups valt het (zwaar) tegen, maar het zijn alsnog. behoorlijk wat auto’s. De meest populaire muscle car is de Ford Mustang, uiteraard. Er werden 72.489 Mustangs verkocht, wat voor Ford een negatief record is. Nog nooit verkocht het huidige model zo slecht.

Op nummer twee vinden we heel verrassend de oudste van het trio. De Dodge Challenger. Waar Chevrolet en Ford hun Camaro en Mustang hebben vernieuwd, heeft Dodge de Challenger voorzien van updates, maar is het alsnog dezelfde auto als in 2009. In 2019 verkocht Dodge 60.997 Challengers. Niet alleen is de Challenger een stuk ouder dan zijn concurrenten, als enige is er geen Cabriolet of een voordelige viercilinder. De combinatie viercilinder plus cabrio zie je veel bij verhuurbedrijven, bijvoorbeeld.

De Chevrolet Camaro is duidelijk de nummer 3 in het segment, want er werden slechts 48.265 van verkocht. Au. De facelift pakte in 2018 niet goed uit, waardoor Chevrolet zich genoodzaakt zag om de facelift te voorzien van een, eh, nog een facelift. De daling is ten opzichte van 2018 veel minder fors, maar het is een daling desalniettemin.

Om de verkopen op te krikken zet Chevrolet vol in op de Camaro voor 2020. Want het eerste speciaaltje is al een feit. Het is de zogenaamde ‘Shock and Steel-package’. Je kan kiezen uit twee kleuren: Shock (fel groengeel) of Steel (grijs). Kies je voor de felle tint, dan zijn alle details grijs, bij het grijze exemplaar is het precies andersom. Daarnaast krijg je 20-inch grote ‘Blade’-velgen, spoiler, gele Brembo remklauwen en een zwart lederen interieur.









Nog een Camaro speciaaltje is de Heritage Edition. Deze gaat niet helpen om de verkopen in de VS op te krikken, want dit model is alleen bedoeld voor de Japanse Markt. De Heritage Edition is gespoten in de kleur Rally Green, een fraaie donkergroene tint. Deze lak wordt vergezeld door de aanwezigheid van twee racestrepen. Qua hardware heb je altijd de 6.2 V8 en kun je kiezen uit het LT (20 stuks) of SS uitrustingsniveau (40 exemplaren). Ook komen er 40 cabriolets.