Is dit de eerste écht ingrijpende facelift van het millenium?

Je zou bijna denken dat het een nieuw model is.

Het is grote Koreaanse sedan-dag vandaag. Nadat Kia de schetsen van de nieuwe K5 laat zien, heeft Hyundai ook wat in het vat. Het gaat om de vernieuwde Grandeur die op sommige markten ook geleverd werd als Hyundai Azera. Meestal zijn grote Aziatische sedans saai en pragmatisch. Maar dat geldt niet voor de nieuwe Grandeur, want het is een bijzondere auto geworden.

Het is niet eens een nieuw model, maar een facelift op basis van een bestaand model. Omdat de huidige generatie van de Grandeur niet geleverd wordt in Nederland, laten we even de huidige Grandeur zien. Een keurige kraak-noch-smaak sedan. De achterzijde doet denken aan een Dodge Charger en het front is vrij generiek vormgegeven, waarmee de huidige Grandeur dus de voordoordelen over saaie Azatische sedans bevestigd.

Maar nu, de nieuwe is compleet anders. Het front is compleet op de schop gegaan. Het front van de nieuwe Grandeur is niet alleen anders dan de vorige, maar lijkt op geen enkele andere auto. In tijden dat we klagen dat alle auto’s zoveel op elkaar lijken, komt Hyundai met een zeer verfrissende wind. De grille met kenmerkende gaaswerk loopt over in de koplampen. Een gedeelte van de verlichting schijnt door de grille heen. Of het mooi is of niet, laten we graag aan jullie trouwe lezers over.

Het is in elk geval nieuw en bijzonder, maar niet over the top. Erg knap. Wat ook indrukwekkend is, is het interieur. Dat is namelijk ook flink verbeterd. Natuurlijk valt er vast wel iets op aan te merken, maar kijk er eens naar! Het is meer dan keurig en ademt zowaar luxe uit. Niet een streep plastic hout en wat nepleder, maar een fraai dashboard met een styling die wat lijkt op die van Mercedes, maar dan iets minder barok. De Grandeur wordt in 2020 geleverd met een 2.5 benzinemotor of een 2.4 hybride.