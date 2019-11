Deze 6 dingen vielen ons op aan de GP van Amerika 2019

Het was weer ouderwets genieten dit weekend. Deze 6 dingen zijn ons bijgebleven.

Het seizoen is nog niet voorbij, maar wel beslist. Bottas moest winnen om zijn minimale kans om kampioen te worden levend te houden, maar doorvoor moest Hamilton ernstig falen. Iets dat natuurlijk niet gebeurde. De Brit werd tweede en pakt daarmee met overmacht de wereldtitel. Alweer zijn zesde.

Naast de triomf van Hamilton gebeurde van alles op en rond de baan dit weekend. Dit zijn vijf dingen die ons opvielen aan de GP van Amerika 2019:

1. Bottas moet vaker zo rijden

Zoals Will Smith zei: “From now on: THAT’s how you drive!”. Bottas is bij vlagen snel, maar niet consistent genoeg. Daardoor lijkt het alsof Hamilton relatief eenvoudig naar zijn zesde wereldtitel heeft kunnen rijden. Als Bottas volgend jaar nu presteert zoals dit weekend, kan het volgend jaar een stuk spannender worden. Bottas is het eigenlijk ook wel aan zijn stand verplicht.

2. COTA mag nog heel lang blijven

Het is wel opmerkelijk. Amerikanen worden er nog weleens van beticht auto’s te bouwen die enkel rechtdoor willen gaan. Ook qua racen maken ze het zichzelf niet te moeilijk met ovals waarbij ze alleen linksom hoeven te sturen. Natuurlijk is het een overdreven fabeltje, maar Circuit of the America’s is een spektakelstuk. Niet alleen voor de toeschouwers, maar ook voor de coureurs.

3. Ferrari doet (geen) stiekeme dingen

Ferrari was in de kwalificatie meteen even de overhand kwijt. Het verschil in snelheid was duidelijk zichtbaar. Waar de Ferrari’s eerst onaantastbaar leken, was het verschil nu veel kleiner. Sterker nog, ze waren het helemaal kwijt. Waarschijnlijk komt het door een foefje dat aanvankelijk niet niet mocht, maar nu helemaal niet meer. Dit is overigens niet een ‘Ferrari-dingetje’, maar inherent aan de Formule 1. In elk geval werk aan de winkel voor het team van Ferrari.

4. Verstappen kwam goed mee

Eindelijk lijkt het team van Red Bull de weg naar voren gevonden te hebben. Bij sommige races leek de Red Bull ernstig snelheid tekort te komen, maar nu viel het over het hele weekend gezien heel erg mee. Zowel in de vrije trainingen als in de kwalificatie deed Verstappen vooraan goed mee. Helaas kwamen ze net even wat snelheid tekort om het de Mercedessen lastig te maken.

5. Het middenveld is één grote gok

Meestal kun je al na een race of 5 tot 7 zien wat de verhoudingen zijn in het middenveld. Niet dit seizoen. Er is werkelijk geen peil op te trekken. McLaren is de onbetwiste nummer 4, maar Renault, Racing Point, Toro Rosso en Alfa Romeo zitten erg dicht bij elkaar. Hopelijk kan Williams zich volgend jaar ook in die strijd mengen. In 2021 gaan de nieuwe reglementen van kracht, waardoor het verschil sowieso weer wat kleiner moet worden.

Rijderskampioenschap

Lewis Hamilton kan niet meer ingehaald worden. Chapeau! Maar het meest opvallende aan het rijderskampioenschap is toch wel het uitvallen van Vettel. Daardoor kan Verstappen weer een positie stijgen. Als de snelheid van Ferrari een indicatie is voor de komende twee races, ligt de derde positie in het eindklassement voor Verstappen binnen handbereik.

Constructeurskampioenschap

Weinig mutaties hier. Mercedes stond natuurlijk al aan kop. Red Bull als team heeft niet kunnen profiteren van het uitvallen van Vettel. De punten komen grotendeels door de solide prestaties van Verstappen, Albon moet echt een tandje bijzetten. Hij had een wisselvallige race, maar met deze auto moet hij altijd met gemak P5 halen en gezien de snelheid van Ferrari, eigenlijk P4. McLaren is overduidelijk de best of the rest.

Kwalificatieduel

Je moet het die Russell nageven, ook deze kwalificatiesessie wist hij zijn collega voor te blijven. Is Kubica nu zo slecht? Het zou ook maar eens kunnen zijn dat Russell een buitengewoon goed F1-talent blijkt te zijn. Wat verder opvalt: Norris en Sainz houden elkaar mooi in evenwicht. Ook leuk is dat Vettel weer op begint te krabbelen. Niet alleen qua punten, ook kwalificaties ten opzichte van Leclerc.

Snelste ronde

Omdat Albon niet op de hielen zat van Leclerc, kon de Monegask nog eenmaal naar binnen voor een setje nieuwe banden om zo de snelste ronde te rijden. Het is een poedelprijs natuurlijk, maar hij heeft hem desalniettemin.

Driver of the Day

Geen idee wat Hamilton moet doen om de publieksprijs te winnen. De Brit behaalde met compleet versleten banden de tweede positie, maar dat was niet genoeg. Alexander Albon won de Award dit weekend. Dat komt voornamelijk door zijn vele inhaalacties. Hij viel snel terug naar P20, om via allerlei gevechten zichzelf op te klimmen naar P5. Albon was de smaakmaker in een verder relatief saaie race.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

17. GP van Japan (Bottas)

18. GP van Mexico

19. GP van Amerika

Deze races staan nog op de kalender:

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Sao Paolo worden vrijdag 15 november er verreden om 15:00!