Pagani Zonda C12 zorgt voor heimwee naar jaren ’90

Wat was het toch een mooie tijd.

Van alle merken die er in de afgelopen 20 jaar zijn bijgekomen, is Pagani een van de meest indrukwekkende. Het is bijzonder knap hoe zij vanuit het niets zijn opgeklommen naar een positie die bóven Ferrari en Lamborghini staat. Dat zijn sportwagen merken. Supercarbouwer Pagani is meer een boutique-supercar merk. Een Ferrari is een geweldig confectiepak, bij Pagani is alles op maat.

Toch lijken ze ergens de kwijt geraakt te zijn. Ze kwamen erachter dat enorme protserigheid en kitsch enorm goed scoort bij puissant rijke mensen. De laatste serie Zonda’s en Huyara’s zo bizar opzichtig dat de lijn tussen kunst en kitsch wel héél erg dun wordt.

Dat wordt nog eens pijnlijk duidelijk als we over de stand van Pagani lopen. Daar staat namelijk een Zonda C12 te schitteren. Jazeker, de auto waar het allemaal mee begon voor Pagani. Een van de pre-productiemodellen (chassisnummer 001) werd helemaal naar originele specificatie teruggebouwd. Dit om het 20 jarig bestaan van het merk te vieren. Letterlijk tot op het laatste bouwtje is alles volgens originele specificatie.

Dat betekent dus een Supercar met enorm weinig vermogen. De motor is immers een 6.0 V12 uit de SL600, goed voor 394 pk. Een beetje getunede Polo heeft dat tegenwoordig ook. Maar het is vooral het design dat ons verblijd: zó kan het dus ook, Pagani.