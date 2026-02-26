Leesvoer: Meisjesauto? De BMW M2 van Fabienne maakt iedere man jaloers!

Deze 22-jarige dame onderneemt doordeweeks en rijdt in het weekend in een lekker aangepakte M2.

Een BMW M2 met vaste wing, CS-motorkap en 480 pk trekt aandacht. Veel aandacht. Andere BMW’s die aanhaken. Liefhebbers die even willen kijken. Telefoons die omhoog gaan bij het stoplicht. En als ze zien wie er achter het stuur zit, verbazen ze zich. ”Je ziet het niet vaak hè, een meid in de autowereld. Althans, niet met zo’n auto.”

De bestuurster heet Fabienne en weet precies wat ze doet. Ze krijgt overwegend positieve reacties, maar er zijn ook mensen die haar niet geloven. ”Hij is vast van je vriend of je vader”, krijgt ze dan te horen. Gelukkig gaat ze er goed mee om. ”Als iemand zegt dat hij niet van mij is? Ach, het ene oor in, het andere oor uit.”

Ze vervolgt: ”Ik werk er gewoon hartstikke hard voor, dus het mag.” Voor dat werk zet ze ook haar M2 in, want Fabienne heeft haar eigen detailingbedrijf genaamd Torro Cleaning. Daarvoor is de M2 een stukje reclame. ”Het is een uithangbord. Als ie er niet uitziet, sta ik voor lul”, geeft ze toe. Overigens werkt ze daarnaast als service-adviseur bij Porsche. Ze weet dus wel waar ze het over heeft.

De M2 van Fabienne

We hebben hier over een BMW M2 van de F87-generatie uit 2017 in de kleur Long Beach Blue. Drie maanden voor de opname voor Autoblog Mijn Auto kocht ze de getunede M2 precies zoals ie er nu bij staat. ”Toen ik deze zag staan in Rotterdam, dacht ik: ‘jezus, deze is af. Deze is echt af”’.

Bij aankoop was de M2 al aangepast met de motorkap van een CSL, CSL-stijl gele dagrijverlichting, Competition-stoelen, carbonstuur met LED-schakellampjes, een ander info-display en ga zo maar door. Erna is er nog een grotere meegespoten achtervleugel op gekomen. Natuurlijk kon de aandrijflijn niet achterblijven.

Ondanks de mods aan de binnen- en buitenkant heeft de OG-M2 nog altijd een N55-motor. De 3.0-liter zes-in-lijn motor is wel ietwat gekieteld. Het vermogen groeide van 380 naar 480 pk. Er ligt onder andere een 4-inch Ketras downpipe onder met klepsysteem. In sportmodus mag hij los. “Er zit een map op met pops en bangs. Bij vijfeneenhalf, zesduizend toeren wordt ie pas echt actief”, zegt de trotse eigenaar, gevolgd door een overdaad aan de beloofde knallen.

Fabienne werd bij de aankoop gewaarschuwd voor het kwispelende achterwerk van de M2. Het is immers haar eerste achterwielaandrijver na een Abarth 500C en een Golf GTI TCR. Daar heeft ze middels ook wel wat ervaring mee: ”Je kan echt gek doen. Echt waar, maar hij kan ook terugbijten”, waarschuwt ze.

Geen daily om goede redenen

Fabienne is niet dagelijks te zien in haar M2. Ze gebruikt haar BMW echt als weekend/tourauto. ”Ik pak hem alleen als het zonnetje schijnt”, vat ze samen. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste, het kosten ervan. Ze zegt: “Als je er elke dag 40 kilometer heen en 40 kilometer terug mee moet rijden, dat tikt wel aan.”

Een andere reden: ”Ook omdat ik het speciaal wil houden natuurlijk. Ik heb elke keer als ik er weer in zit een gevoel van: ‘ja, dit is voor mij dè Ferrari, de betrouwbare Ferrari’.” En zo is het. Voorlopig rijdt ze bij mooi weer dus rond in de getunede M2, maar wat zou hierna haar droomauto zijn? Daarin is ze duidelijk: een 911 GT3 RS of een Ferrari 488 Pista om de F430 Spyder van haar vader mee te pesten.