Lezersvraag: welke droomauto viel je tegen in het echt?

Je moet je helden nooit ontmoeten, luidt het uitgekauwde spreekwoord.

Waarschijnlijk hebben velen van jullie ooit een poster met een schreeuwend dure exoot erop boven het bed gehad. Ik heb dat zelf trouwens niet, maar van kleins af aan was ik al druk in de weer met schaalmodelletjes van auto’s die destijds hot waren.

De eerste in de collectie was een zwarte 1/24 Lamborghini Countach 5000 van Bburago. Ik kon eindeloos naar dat ding blijven kijken, mooie bonus waren natuurlijk die deuren die omhoog open konden. Later volgden ettelijke Ferrari’s, Porsches, Dodge Vipers en Lamborghini’s. Stuk voor stuk auto’s die de verwachtingen waarmaakten als ik ze in het echt tegenkwam.

Ook de wel dure maar niet extreem dure auto’s vond ik destijds al gaaf, met de M3 E30 voorop. Als we de kenner mogen geloven is dit zo’n beetje het beste dat BMW welke autofabrikant dan ook ooit gebouwd heeft, maar als ik er eentje tegenkom doet het me eigenlijk weinig tot vrijwel niks.

Vraag van vandaag: heb jij vergelijkbare ervaringen met auto’s waar je vroeger slapeloze nachten van had en die in het echt tegen bleken te vallen? We horen het graag!