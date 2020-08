DTM op Assen mag mét publiek

Publiek is welkom als de DTM neerstrijkt op het TT Circuit Assen.

De auto en motorsport, maar ook het voetbal, voelt toch wat saaier aan dan gebruikelijk. Shots van enthousiaste fans of de oo’s en aa’s voegen een hoop toe aan de beleving. Laat staan het plezier dat mensen ervaren door een wedstrijd of race bij te wonen. Het is natuurlijk begrijpelijk dat door het coronavirus er maatregelen hebben moeten plaatsvinden. Toch is er zo nu en dan een positief lichtpuntje, bijvoorbeeld voor de DTM in Assen.

Vandaag is bekendgemaakt dat publiek welkom is in het weekend van 4 tot en met 6 september tijdens de Duitse toerwagenkampioenschap op het TT Circuit Assen. De organisatie mag maximaal 10.000 toeschouwers per dag verwelkomen die een plekje krijgen aangewezen op de tribune. Normaal gesproken kun je 50.000 man kwijt op de tribunes, maar met de verplichte 1.5 meter afstand is dit aantal met een factor vier verlaagd.

Voor het TT-circuit is dit voor het eerst in een halfjaar dat er überhaupt mensen plaatsnemen op de tribunes. Entree kost 49 euro en mensen kunnen een kaartje kopen via de speciale DTM website van Assen.

Er is een speciaal verkeersplan opgesteld voor de bezoekers. Ook blijven de taluds en het paddock verboden terrein voor de bezoekers. Daarmee vervallen ook de pit walk en show acts. Het missen van deze elementen zie je terug aan de prijs. Normaal gesproken kost een kaartje 79 euro, maar nu dus 49 euro.