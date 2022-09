Nee toch, Pierre Gasly is ziek

Pierre Gasly meldt zich op doktersadvies absent van de persconferentie. De grote vraag is of hij dit weekend nog steeds ziek is.

Coureurs zijn allemaal kerngezonde jongemannen, dus we horen niet vaak dat een coureur ziek wordt. Goed, we hebben het afgelopen jaar een paar coronagevallen gehad, maar daar merken de meeste coureurs weinig van. Behalve Hamilton, die het toch stevig te pakken had. Maar ja, hij is ook niet meer de jongste.

Vandaag blijkt dat coureurs toch ook gewoon mensen zijn, want AlphaTauri deelt mee dat Pierre Gasly zich niet goed voelt. Het team meldt dat Gasly op advies van de dokter vandaag niet op het circuit zal zijn.

Een geluk bij een ongeluk is dat het nog maar donderdag is. Er is dus ook helemaal geen actie op de baan. Toch zou Gasly al aanwezig moeten zijn om de media te woord te staan en dat soort dingen. Hij zal het vast heel erg vinden, maar dat moet hij nu dus missen.

De grote vraag is natuurlijk of Gasly dit weekend wél in actie kan komen. AlphaTauri vermeldt er niet bij wat hij mankeert, dus daar kunnen we verder weinig over zeggen. Het zal in ieder geval geen corona zijn, want dan hadden ze wel meteen een vervanger aangekondigd.