Lekkerder zitten dan achterin deze W140 kan bijna niet

Vergeet het moderne spul. Deze Mercedes S-klasse W140 van Vilner is waar je echt blij van wordt.

Nieuwer is niet altijd beter. Zeker in deze tijdsgeest van recycling en nepleder. Begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met het allemaal een beetje duurzamer aanpakken. Maar sommige moderne auto-interieuren komen niet in de buurt met de kwaliteit van jaren geleden.

En wat als je geen gigantische autofabrikant bent, maar een specialist met een vrijbrief voor ultieme kwaliteit? Dan krijg je de Mercedes S-klasse W140 van Vilner. De S heeft een complete metamorfose ondergaan, tot in het kleinste detail. Het interieur werd opnieuw bekleed in Barn Red. Een diepe, warme tint rood. Net als een mooi glas rode wijn.

Vilner koos voor een combinatie van echt leder en Alcantara. Het materiaal zit overal. Van het dak en de zuilen tot de handgrepen en zonnekleppen. Geen lelijke harde plastics of kunststoffen, alles is lekker zacht en tot in de puntjes verzorgd.

De stoelen zijn met de hand bekleed en voorzien van een speciaal ontworpen, geperst patroon. Ook de armsteunen, panelen en de omkadering van de stoelmechanismen kregen een lederlaag.

Het dashboard en het stuur zijn volledig in leder uitgevoerd en vormen een contrast met de toepassing van Forged Carbon op de afwerking van ventilatieroosters, handgrepen en ook de achterkant van de stoelen. Dat materiaalgebruik voelt dan weer een beetje misplaatst op zo’n S-klasse. Carbon past meer bij een sportauto dan bij een S-klasse.

Het witte uiterlijk met het rode interieur heeft iets aparts. Als je dit ziet rijden in de straten van Tokio zou je het ook geloven. Nederland is in elk geval niet de juiste plek voor de Mercedes S-klasse W140 van Vilner. Gaaf is ‘ie wel. En vakmanschap vieren is altijd top. Of het nou mooi is of niet. Toch?