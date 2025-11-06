Waarom deze Boxster zwarte koplampen en geen motorkap heeft

Porsche heeft er een goede reden voor.

De ervaren fotograven van Autoblog Spots weten hoe moeilijk het is om vanuit een rijdende auto een leuk kiekje te trekken. Trillingen, reflecties, beperkte ruimte – het is allemaal verre van ideaal. Porsche moet ook weleens een foto of video maken en besloot met een oplossing voor fotograven te komen.

Het Duitse automerk heeft een 718 Boxster S dermate omgebouwd zodat het een volwaardige film- en fotoauto is. En met omgebouwd bedoel ik laten ombouwen. Negen studenten gingen aan de slag met de baby-911 om er een rijdend opnameplatform van te maken. Anders dan mijn schoolprojecten is dit behoorlijk goed gelukt.

De ombouw gaat verder dan wat camerastandaarden. Het softtopdak is volledig verwijderd. In plaats daarvan is er nu een grote rolbeugel. De beugel is er niet alleen voor de veiligheid, maar dient ook als verhoogd bevestigingspunt voor camera’s. Tussen de voorstoelen en de achterbak is een staplatform gemonteerd, compleet met veiligheidsharnas, zodat een fotograaf of cameraman daar stabiel kan werken tijdens het rijden. Naast de grote beugels hangen er ook buizen aan de voor-, zij- en achterkant om camera’s aan vast te binden.

Waarom de zwarte koplampen?

De carrosserie en extra onderdelen zijn volledig afgewerkt in matzwart, wat er niet alleen cool uitziet, maar ook een functie heeft. De zwarte kleurstelling minimaliseert lichtreflecties. Voor fotografen en videoteams is dat cruciaal: elke glinstering in het plaatwerk kan een opname verpesten.

Dan het gebrek aan een ‘motorkap’. Ik weet het: de motorkap zit achterop bij een auto met een middenmotor, maar aan de term frunk of frunkkap kan ik nog niet wennen. Goed, het onderdeel mist hier zodat een fotograaf in de bagageruimte kan zitten. Deze ruimte is volledig bekleed en voorzien van harnassystemen om de inzittende stevig vast te zetten. Zo kunnen close-upbeelden van voren worden gemaakt zonder dat een aparte volgauto nodig is. Ook de achterbak is geschikt gemaakt voor een tweede cameraman, eveneens met veiligheidsgordels en montagepunten.

Editen tijdens het rijden

Porsche-cameramensen worden nog verder verwend. Waar onze eigen @martijngizmo na het filmen pas thuis goed kan zien hoe de beelden eruit zien, kun je in de Boxster-spottersauto editen tijdens het rijden! Er is extra bedrading aangelegd. Een omvormer voorziet alle apparatuur van stroom, inclusief opladers voor camera’s en drones.

Goed nieuws voor mediabedrijven zoals die van ons: Porsche huurt de filmauto uit aan externe bedrijven. Als jullie even allemaal op de advertenties klikken, kunnen wij @wouter en @martijngizmo binnenkort op pad sturen met een 718-volgauto bij een nieuwe rijtest.