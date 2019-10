Lepel een bijzondere V8 in je oude Land Cruiser

Deze 10 dagen zit er een enorme anaconda onder het gras.

Oude auto’s oplappen is totaal niet nieuw. Het begon eigenlijk al toen de eerste auto 5 jaar oud was. Een oude auto opknappen en voorzien van een nieuwe motor gebeurd ook al sinds jaar en dag. Het zogenaamde restomodden bestond al voordat de naam werd uitgevonden.

Bij een restomod gebeurt het vaker dat de standaard motor te zwaar is en met name te weinig vermogen levert. Een zogenaamde ‘Crate Engine’ is dan een uitkomst. Een Crate Engine is een kant en klare motor, die je zo in een auto kan lepelen. Dat is het ook het geval met deze oude Toyota Land Cruiser. Ja, er is een ‘V8’ in gelepeld, maar we hebben V8 express tussen haakjes staan. Niets is het wat het lijkt.

Het is een project van Erick Hutchinson. We kennen hem natuurlijk van de Ferrari 308 GTS die hij voorzag van elektrische aandrijving. Welnu, hij heeft weer een levende legende bij de kladden gepakt. Hutchinson heeft voor wat hulp aangeklopt bij Electric GT, dit bedrijf bouwt namelijk de bijzonder uitziende motoren.

Het zijn in principe twee elektrische AC50-motoren in een V-vorm. Echter, de layout doet denken aan dat van een klassieke V8. Je hebt dus niet de klassieke V8-brul, maar wel de looks en het vermogen. Hoeveel dit blok exact heeft, is niet bekend, maar als het dezelfde motor is als in de Ferrari 308 GTS, kom je uit op 465 pk. Meer dan welke fabrieks-Land Cruiser dan ook. Wat de conversie gaat kosten, is nog niet bekend.