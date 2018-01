Huil met me, deze Ferrari 308 GTS rijdt op batterijen

Why have you forsaken me?

Feit: klassieke Ferrari’s zijn net als kunstwerken. Nee, wacht. Het zijn kunstwerken.

Nu we dat hebben vastgesteld (toch?) wil ik jullie vragen wat we niet met iconische kunstwerken doen. Eroverheen schilderen, toch? Precies. Laat dat nu net wél gebeurd zijn bij deze schitterende Ferrari 308 GTS. Alleen dan aan de binnenkant. En niet met verf, maar met een accupakket.

Deze 308 GTS is namelijk aangerand en is daarbij zijn 2,9-liter V8 verloren. La tragedia!. De Italiaan krijgt er wel wat voor terug, maar in hoeverre hij er blij mee zal zijn is nog maar de vraag. De ombouwers van de bolide hebben hem er drie HPEVS AC-51 motoren voor in de plaats gegeven, waarvan het gecombineerde vermogen, evenals het rijbereik, niet bekend is. Wat ze wel weten is dat de 47 kilowatturen ervoor zorgen dat de 308 GTS ongeveer 300 km/u hard rijdt. Van alle dingen die eruit zijn gesloopt, mag de ouderwetse handgeschakelde vijfbak wel blijven.

Afgezien van het nare voorval onder de motorkap zijn er nog wel meer zaken niet pluis. Zo staat de 308 GTS op 18″ BBS-schoenen van een Ferrari 360 en correspondeert het jaar niet helemaal met de typeaanduiding van de auto. Volgens de advertentie van Barrett Jackson komt de auto uit 1976. Dit op zich is niet zozeer een probleem, als het een 308 GTB was. De advertentie spreekt echter duidelijk van een 308 GTS (het model met Targa-dak), maar die kwam bij mijn weten pas vanaf 1977 op de markt. Dit zou betekenen dat of het dak van deze custom 308 GTS is afgezaagd, of de papieren niet in orde zijn. Ik kies voor de laatste.

Nou goed, er zijn dus wat zaken niet helemaal in de haak, maar dat hoeft potentiële klanten nog niet per se te beletten om de auto te kopen. Of nou ja, hierover heeft Barrett Jackson in ieder geval wel zijn twijfels, want een prijsindicatie durven ze niet te geven. Of ‘ie überhaupt zal verkopen blijft voorlopig dus nog even een raadsel.

Mag je dit artikel met een vaatje zout nemen, omdat ik laatst nog een door George Barris bewerkte 308 GTS de lucht in prees? Misschien.