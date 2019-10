Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Japan 2019

Gaan de Honda's vlammen op Suzuka?

Het is een bijzonder weekend als het gaat om de Formule 1. Dankzij een tyfoon heeft de F1 organisatie besloten de kwalificatie te verplaatsen. Normaliter worden deze natuurlijk op zaterdagen verreden, maar omwille van de veiligheid van de teams en toeschouwers, moesten we er even op wachten.

De kwalificatie is namelijk enkele uren voor de race gepland. Zeker omdat het in Japan is, is de kwalificatie heel erg vroeg. Geen zorgen, we pakken een kop koffie en gaan er even goed voor zitten. Het is namelijk de thuisrace van Honda, de motorenleverancier van Red Bull. De eerste drie jaar van hun rentree (met McLaren) was niet al te best (eufemisme), maar nu lijken ze de weg naar boven gevonden te hebben. Mede dankzij twee zeges van Nederlander Max Verstappen.

Er gaan de wildste geruchten. Honda zou de motoren verder open gaan draaien dan normaal. Ze hebben nu allemaal (ook Toro Rosso rijdt met Honda motoren) de zogenaamde Spec-4 motor en deze is voor alle coureurs nog erg vers. Kortom, het belooft wat!

Q1:

Het gaat al meteen fout voor Robert Kubica, de geplaagde Williams coureur veroorzaakt een Code Rood-situatie dankzij een crash. Bij het opkomen van het laatste rechte stuk gaat hij net even te wijd. Het duurt vervolgens even voordat de auto’s naar buiten gaan. De eerste tijd wordt pas na de eerste helft van Q1 gezet. Het zijn Raikkonen en Giovinazzi die als eerste een rondetijd laten noteren. Gasly is in vorm en pareert hun tijd met een rondetijd die bijna een volle seconde sneller is. De Honda-motoren lijken er zin in te hebben. Rond dat moment gaan ALLE auto’s naar buiten. Tevergeefs zou blijken, want ook Magnussen rijdt zijn Haas in de muur in de laatste bocht na de chicane. Direct wordt de rode vlag (weer) gezwaaid.

Wonder boven wonder weet Magnussen zijn weg te vervolgen. Het schijnt aan de wind te liggen, die van de Spoon-bochtensectie tot bocht 1 erg sterk is. De anderen zijn gewaarschuwd. Er staat nog 11:42 op de klok en alle auto’s mogen dan eindelijk weer de baan op. De Ferrari’s en Red Bulls staan voorlopig bovenaan, met de Mercedessen op gepaste afstand. Team Mercedes probeert het nogmaals met gemengd resultaat. De top 3 is vooralsnog Leclerc, Hamilton en Verstappen.

De afvallers in Q1 zijn:

Ricciardo

Perez

Russel

Magnussen

Kubica

Q2:

Q2 begint een stuk rustiger dan Q1. De Ferrari’s pakken voorlopig de eerste twee plaatsen. Vettel is vijfduizendste sneller dan Leclerc. Toch een prettig speldenprikje voor de Duitser. Hamilton en Verstappen zijn nu bezig met een snelle ronde. Hamilton pakt P1, Verstappen slechts P5. Opmerkelijk, want in de eerste sectie was de Nederlander nog het snelst. Via de boordradio laat hij weten dat er ‘no power’ is. Hulkenberg heeft eveneens een motorisch probleem, zij het een stuk erger. Hij staat laatste en moet naar binnen komen. Verder nog verrassingen? Op het laatste zetten Bottas (P1) en Albon (P3) een snelle tijd neer. Hamilton werkt zich daar op het laatst nog tussen.

De afvallers in Q2 zijn:

Giovinazzi

Stroll

Raikkonen

Kvyat

Hulkenberg

Q3:

Mercedes gaan als eerste naar buiten en zetten meteen de P1 (Hamilton) en P2 (Bottas) neer. Een minuut laten klappen de Ferrari’s er even overheen. Met name de tijd van Vettel (1:27.212) is indrukwekkend, meer dan drie tiende sneller dan zijn Monegaskische teamgenoot. Geen feestje voor Honda vooralsnog: die komen niet verder dan 5 (Verstappen) en 6 (Albon).

Met nog twee minuten te gaan, proberen de heren coureurs de tijden van Vettel aan te vallen. Traditiegetrouw zullen we helemaal tot het einde moeten wachten. Alleen Vettel weet zijn tijd te verbeteren: 1:27.064, Verstappen zijn tijd is tot de duizendste gelijk als die van zijn teamgenoot.

De volledige einduitslag is als volgt:

1. Vettel

2. LeClerc

3. Bottas

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Albon

7. Sainz

8. Norris

9. Gasly

10. Grosjean

11. Giovinazzi

12. Stroll

13. Raikkonen

14. Kvyat

15. Hulkenberg

16. Ricciardo

17. Perez

18. Russell

19. Magnussen

20. Kubica

Bij deze het einde van de kwalificatie! Let op: de race start wél om de normale tijd. Om 07:10 zullen de heren en de nu nog schoon slapende AB-huisreporter @jaapiyo van start gaan!