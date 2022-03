Opgelet: binnenkort wordt de verplichte verlaging ingevoerd!

Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar de Tweede Kamer heeft gesproken: de maximale rijghoogte voor personenauto’s gaat definitief ingevoerd worden.

Misschien volg je de politiek niet op de voet, maar er gaan al geruime tijd stemmen op om een maximale rijhoogte voor personenauto’s in te stellen. Het was tot nu toe onduidelijk of het ook echt zo ver ging komen, maar nu is de kogel dan toch door de kerk.

De kwestie kwam voor het eerst op de politieke agenda toen fabrikanten enkele jaren geleden massaal een verlaagd onderstel monteerden af fabriek. Dit uiteraard om het verbruik te reduceren. Wat zoals jullie weten: een verlaagde auto heeft minder luchtweerstand en verbruikt dus minder. Wel zo belangrijk anno 2022.

Het was vooral voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes die zich hard maakte om een verlaging verplicht te stellen. Hij gaf dan ook de aanzet met een wetsvoorstel. De Tweede Kamer is nu akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Een grote meerderheid stond achter het gefaseerd invoeren van de verplichte aanpassingen van de rijhoogte.

De exacte details moeten nog uitgewerkt worden. Zo is de politiek er nog niet helemaal uit in hoeverre de auto’s verlaagd moeten worden. “Gedacht wordt aan ongeveer 20 tot 40 mm ten opzichte van de standaard specificaties”, aldus minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Op de Autoblog-redactie zagen we dit uiteraard al aankomen, dus daarom zijn diverse auto’s in de Autoblog Garage al preventief verlaagd. Wij zijn de regelgeving natuurlijk graag voor.

Er komt helaas geen subsidie beschikbaar vanuit de overheid om de verlaging te bekostigen. Dat is ook helemaal niet nodig, aldus de minister. Met de huidige brandstofprijzen is de verlaging snel terug te verdienen.

De nieuwe wet wordt met gejuich begroet vanuit de aftermarket branche. Hun lobby-offensief heeft nu hun gewenste vruchten afgeworpen. Een woordvoerder van Autostyle.nl reageert dan ook tevreden: “Wij weten al jaren dat het verlagen van auto’s een gunstig effect heeft op het brandstofverbruik en het rijgedrag van mensen, maar de regering is altijd doof geweest voor deze adviezen. We zijn blij dat dit nu eindelijk is opgepakt en hebben inmiddels al onze voorraad verhoogd om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen.”

Foto: Een Audi Q5 die alvast aan de nieuwe eisen voldoet, gespot door @mrtimmerman