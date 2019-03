Deze nieuwe ‘Cayenne Coupé’ komt ons bekend voor

Want het is een hype.

Samsung kennen we in Nederland natuurlijk van eigenlijk alles wat met elektronica te maken heeft. Koelkasten, tv’s, monitors, smartphones: de Koreaanse techgigant verkoopt van alles hier. Je kunt van het merk echter geen auto’s kopen. Tenminste, niet hier. In alliantie met Renault is er wel degelijk een automotive tak van Samsung. Nou ja, alliantie. Het is even grof gezegd een groot rebadge-festijn.

Grappig om te vermelden: in Frankrijk zijn een hoop Samsungs met Renault-logo verschenen. De Samsung SM3 begon zelfs als Nissan Almera in Azië maar werd daarna de Renault Fluence, wat in feite een Mégane III Sedan was. Die hebben wij in Nederland alleen als matige Z.E. gekregen. De eerste generatie Koleos kwam hier wel, maar flopte gigantisch. Dat was in feite een Samsung QM5. En de Samsung SM5 bereikte in de ‘Westerse landen’ alleen Frankrijk, daar heette hij Renault Latitude. Nog best een knappe auto, maar het is allemaal wel een beetje vlees noch vis.

Dus hebben ze het omgedraaid. Wij Europeanen krijgen geen halfbakken Samsungs met een Renault logo, maar Azië krijgt Renaults met een Samsung logo. Want onder andere de nieuwe Renault Koleos is gewoon prima gelukt. Eentje die wat ons betreft minder gelukt is: modevoorwerp Arkana. En het is precies die auto die naar Korea verhuist onder de naam Samsung XM3.

Nou is dat een beetje apart, want wij krijgen de Arkana ook helemaal niet. Waar de Renault-versie vooral in Rusland goed moet boeren (alle submerken van Renault worden daar verkocht met een Renault-logo, denk aan Dacia) is de XM3 vooral gericht op de overige Aziatische markten. Met name Zuid-Korea, waar de auto gemaakt wordt. Overige plaatjes en verdere info zijn niet bekend, maar reken op vertrouwde Renault-techniek.

Omdat de auto een kopie is van de Renault Arkana komt het ontwerp uiteraard van Laurens van den Acker. Om heel eerlijk te zijn: het is de SUV-coupé-hype die het probleem is. Voor de omstandigheden is het best een goed ontwerp. Is het daardoor een mooie auto? Nee, zeker niet. Wij hebben er echter geen last van, want de XM3 blijft ver weg van de Europese markt.