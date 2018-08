Dit is het duurste huis-op-wielen van Autotrack

Babyboomers: opgelet!

Het vakantieseizoen mag dan misschien aan zijn einde komen, voor de dames en heren op leeftijd begint hij pas net. Juist nu de grote schare vakantiegangers terug naar het normale leven gaat om de dagelijkse sleur van werk of school door te zetten, kunnen de babyboomers beginnen na te denken over het uitgeven van hun pensioen en uitkering spaarcenten.

Daarbij hoort uiteraard een voertuig dat alle campingspullen, een tweetal fietsen en de enorme voorraad van huis uit meegenomen voedsel met zich mee kan tillen. Laten wij nu net zo’n voertuig hebben gevonden op Autotrack.

We kijken naar de crême de la crême onder de campers en motorhomes: een Niesmann-Bischoff. In het specifiek gaat het hier om de Flair 880 LE. Dit is een rijdende woning voor vijf personen, gebaseerd op de Iveco Daily. Voorin de sleephut vinden we een 3-liter diesel die in dit geval goed is voor 205 pk. De krachtbron is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak, voor dat extra beetje comfort waarnaar je op die leeftijd zo naar snakt. Het apparaat beschikt o.a. over een badkamer met douche, een tv’tje, een kookhoekje, een relatief ruim bed en een forse ‘garage’.

Het gemak wordt bij dit exemplaar nog verder de hoogte ingeduwd door het feit dat praktisch alle mogelijke opties zijn aangevinkt. Het beestje kost nieuw, zonder opties, grofweg 160.000 euro; in dit geval heeft de eerste eigenaar er 285.000 euro voor betaald. Echter, om onbekende reden wordt de camper na 500 kilometer alweer de deur gewezen, waardoor de volgende eigenaar 249.000 euro af moet rekenen.

We kunnen twisten of deze omgebouwde Iveco het geld waard is, maar er zijn wel degelijk figuren die het ervoor over hebben. Wie niet steil achterover slaat van de prijs, krijgt in ieder geval een fatsoenlijke tent met voldoende faciliteiten in handen.