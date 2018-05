Niet iedereen kan omgaan met de 700 pk sterke GT2 RS

Er is er weer eentje afgeschreven.

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS zal niet zo gauw de bijnaam widow maker krijgen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de auto zo veilig is dat je wel heel gek moet doen om zware verwondingen, of erger, aan een ongeval over te houden. Wat de 911 GT2 RS wel is, is een hele listige Porsche.

700 pk en dat allemaal op de achterwielen. Je moet ballen van staal hebben om het gaspedaal van een GT2 RS volledig in te trappen. De computersystemen kunnen nog zo goed zijn. Als de weersomstandigheden niet optimaal zijn is een schuiver zo gemaakt. Zo’n schuiver gebeurde bij deze GT2 RS. Er is geen achtergrond informatie bekend, dus het is niet duidelijk of een journalist of een eigenaar met de Porsche de klapper maakte. Ook is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Wel is op te merken dat het ongeval in Zweden heeft plaatsgevonden.

De heftigste 911 ooit is flink beschadigd geraakt en valt mogelijk niet meer te redden. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een nieuwe GT2 RS sneuvelt. Two down, hoeveel more to go?

Fotocredit: automobile united via Instagram