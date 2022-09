Komst Audi RS-Q5 eindelijk een dingetje?

De komst van een Audi RS-Q5 maakt de performance-papa in ons erg blij.

Een van de grootste omissies in de prijslijsten op dit moment is eigenlijk de Audi RS-Q5. Om een of andere reden wil Audi geen ultra-krachtige Q5 bouwen. Dat is vreemd, want de concurrentie doet het wél met de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, BMW X3 M, Jaguar F-Pace SVR en Mercedes-Benz GLC 63 AMG.

Er is wel een een SQ5 (met naar keuze een biturbodiesel of V6 benzine), maar die zijn met om en nabij de 350 pk nog niet echt heftig. Gelukkig weten de dames en heren van het Spaanse motor.es dat de komst van de Audi RS-Q5 aanstaande is. Dat zal echter niet meer gebeuren op basis van de huidige generatie. Die loopt namelijk alweer een paar jaartjes mee.

Belangrijk

De aankomende Q5 is een heel erg belangrijke auto. Op veel markten is de Q5 de bestverkochte auto van Audi. De nieuwe Q5 zal daarom niet geheel elektrisch zijn. Er komt wel een Q6 e-tron (samen met de Porsche Macan) die de Audi e-tron min of meer zal opvolgen.

Voor markten die nog niet zover zijn voor volledig elektrisch, zal Audi de PHEV-modellen aanbieden. Denk aan Zuid-Amerika, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Alles behalve Europa en Azië, dus.

Komst Audi RS-Q5 wanneer?

Qua aandrijflijn is het nog even gissen. Bij Motor.es denken ze dat Audi de 2.9 liter V6 zal combineren met een elektromotor. De batterij is volgens hen echter vrij klein, waardoor je maximaal 20 kilometer op een volle accu haalt in EV-only-modus. Dat betwijfelen we eigenlijk. Merken als Volvo, Mercedes-Benz en BMW halen juist meer EV-kilometers uit PHEV’s tegenwoordig.

De techniek ligt overigens gewoon klaar, want in principe zou het de aandrijflijn zijn uit de Porsche Cayenne S e-Hybrid. Echter, gezien het feit dat Audi de reguliere Q5 eerst nog moet introduceren en de techniek zich in rap tempo ontwikkelt, denken wij dat de focus op een sterkere kilometer komt te liggen en juist minder op een dikke verbrandingsmotor. De komst van de Audi RS-Q5 verwacht men in de tweede helft van 2024. Eventjes geduld nog.

