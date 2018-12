De gaafste Mustang aller tijden is te koop

Een letterlijk unieke auto.

Weinig auto’s zijn gaver dan de Shelby Mustang. Het is een beetje lastig om er de vinger op te leggen, maar voor ondergetekende heeft een Shelby Mustang de magie wel die een Aston Martin of Ferrari niet direct heeft. Een (oudere) Shelby Mustang is minder goed, verfijnd en ontwikkeld dan zijn Europese tegenstrevers, maar de brute eerlijkheid werkt ontwapenend. Maar wat is eigenlijk de gaafste Shelby Mustang aller tijden? Eleanor?

Wellicht, maar deze Mustang is nog wat bruter en daarmee gaver. Het gaat namelijk om de Shelby Mustang Super Snake uit 1969. Dat was de overtreffende trap van alle Shelby Mustangs. Zo waren er ook een GT350, GT350 H, GT350 R, GT500 en GT500 KR. De GT500 Super Snake werd ontwikkeld in samenwerking met Goodyear. Het was de bedoeling een auto te bouwen de banden maximaal kon tergen. Ook moest de auto enorm hoge snelheden kunnen halen om te testen hoe de banden zich hielden op deze snelheden.

Voor Caroll Shelby geen probleem. Op installatie van Don McCain (nee, niet van het appletaart-liedje) lepelde hij het blok van de GT40 MkII Le Mans racer in een GT500. Meestal worden bij dit soort exercities de motoren teruggeschroefd. Niet bij de Shelby Mustang GT500 Super Snake, de 7 liter grote V8 leverde in de Mustang ook 650 pk. Sterker nog, dankzij de betere koeling van de V8 konden het weleens een paar paardjes meer zijn.

De auto haalde op zijn sloffen 275 km/u, destijds een behoorlijk hoge snelheid voor een relatief betaalbare auto. Het was de bedoeling om er 50 van te gaan bouwen als een soort non-plus-ultra versie van de al niet kinderachtige ‘gewone’ GT500. Helaas bleken de motoren veel te prijzig en zou de auto drie keer zo duur worden als de eerder genoemde GT500. Het zou dus bij dit ene exemplaar blijven. Mocht je er toch eentje aan je collectie willen toevoegen, dan hebben we goed nieuws.

Binnenkort komen er namelijk elf stuks beschikbaar! We moeten dit wel even toelichten. Allereerst heeft Shelby American aangekondigd dat ze 10 stuks van deze auto gaan produceren. Helemaal nieuw is dat idee niet, zo zijn er meer merken die oude modellen in (zeer) beperkte oplage vervaardigen. Mocht je enkel en alleen het origineel wensen, kan dat ook. Mecum Auctions gaat de auto veilen in het begin van januari 2019. Verwacht niet een zacht prijsje, overigens. De Mustang GT500 Super Snake bracht in 2013 nog 1.300.000 dollar op.