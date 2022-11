Tesla gaat dit apparaat nu bikkelhard aanpakken

Tesla werkt aan de veiligheid en gaat een apparaat dat deze in gevaar brengt, nu bikkelhard aanpakken.

Ja, Tesla en autonoom rijden, het is het cadeau dat maar blijft geven. Er zijn bijvoorbeeld de beloftes die Twitter-koning Elon Musk doet en niet nakomt. Maar ook de brokken die de automatische piloot soms maakt. En dan natuurlijk de bredere discussies. Willen we het eigenlijk wel, zo’n automatische piloot. Mag je in de toekomst ook nog zelf achter het stuur kruipen als het zo ver komt? En wie draagt dan de verantwoording, als er onverhoopt toch nog iets misgaat?

Bèta

Meerdere waakhonden, instanties en andersoortige instituten houden zich tegenwoordig vooral bezig met het veiligheidsaspect. Tesla’s Autopilot verkeerd zich momenteel nog steeds in een fase van bèta testen. Tegelijkertijd worden de bolides met de software wel gewoon losgelaten in het verkeer. Eigenlijk is dat best een gekke situatie.

Signalen

Natuurlijk zijn er limitaties. Een daarvan is dat je altijd je handen aan het stuur moet houden. Hoewel Elon Musk er vaak nogal ambigu over is, gelden Autopilot, Full Self Driving en hoe je het ook wil noemen als ‘rijhulpen’. Dat wil zeggen: uiteindelijk is de man (m/v/i) achter het stuur nog steeds de verantwoordelijke piloot. Om dat te waarborgen neemt je Tesla waar of je regelmatig enige torsie op het stuur uitoefent. Zo niet word je gebombardeerd met signalen om je te manen tot fatsoenlijk doen.

Apparaat

Nu zijn er mensen die dit niet zo tof vinden. Voor hen zijn er apparaten beschikbaar die de torsie op het stuur nabootsen. Defeat devices, zoals de engelstaligen dan zeggen. In feite is er niet meer voor nodig dan een gewichtje aan het stuur hangen om het systeem te neppen. Sommige handige vogels zien dat natuurlijk als ‘handel’. Een apparaat dat de ‘irritante’ signalen tegen gaat is zo gemaakt.

Geld

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft al een paar keer ingegrepen om dergelijke contrapties van de markt te houden. Opportunisten boden het spul vervolgens bijvoorbeeld aan als ’telefoonhouder’, met als ’toevallige bijwerking’ het bypassen van de fail-safe. Geld verdienen is immers geld verdienen, voor sommigen.

Tesla gaat zelf bikkelhard aanpakken

Nu gaat Tesla dan zelf ingrijpen. In de nieuwste software van Full Self Driving, gaat Tesla maatregelen implementeren die de aanwezigheid van dit soort apparaatjes detecteert. Dit is handige timing, daar Full Self Driving in Amerika nu niet alleen meer aangeboden wordt aan speciaal geselecteerde bestuurders.

Straf

Electrek merkt echter op dat je alsnog ‘straf’ (strikes) krijgt van Tesla als je betrapt wordt met een dergelijk apparaat. Voorheen bepaalde dat bijvoorbeeld of je toegang kreeg tot de bèta. Nu die echter voor iedereen beschikbaar is, zal de straf echter wellicht een andere vorm krijgen. Wellicht krijg je verplicht een baan bij Twitter?