Donnerwetter! Volkswagen ID Buzz heeft wat accu problemen

Het blijft lastig die EV gebakjes. Volkswagen heeft nu ook wat accu problemen met de ID Buzz.

Hoe krijg je mensen beter warm voor een elektrische auto dan er een guitige Volkswagen bus omheen te bouwen? Dat bestaat eigenlijk bijna niet. Een topsedan die in twee seconden naar de honderd knalt is geinig. Een peperdure hypercar die de ‘Ring verorbert in een tijd waar de meeste Ferrari’s en Lambo’s bang van worden spreekt ook tot de verbeelding. Maar ja, het blijft alsnog een beetje emotieloos, zeker als je niet van pure performance houdt op het gebied van kneiterhard rijden.

Een Volkswagen hippiebus op stroom daarentegen, daar kan niemand haat voor hebben. Van petrolhead tot GroenLinks-stemmer, iedereen wordt blij bij het zien van de Volkswagen ID Buzz. Nou ja, behalve wellicht degenen die er een willen hebben maar het prijskaartje toch een beetje te gortig vinden. Vanaf de voorstelling van de eerste prototypes was er al meteen veel buzz rondom de auto en die is daarna nooit meer weggegaan.

UIteindelijk hoopt Volkswagen zo’n 130.000 ID elektrobussen te verkopen per jaar. Dit jaar is de doelstelling echter 15.000 stuks afleveren. De productie in Hannover is echter een kleine snag tegengekomen. Kwaliteitspublicatie Hannoversche Allgemeine bericht dat de lokale Volkswagen-fabriek de productie van de ID Buzz heeft moeten stoppen vanwege accu problemen.

Bij kwaliteitscontrole zou gebleken zijn dat teveel cellen niet de juiste prestaties hebben, waarmee ook de actieradius in het geding komt. Daarnaast zou dit mogelijk ook zijn weerslag kunnen hebben op de levensduur van de accu’s als geheel. Volkswagen heeft nu de productie stilgelegd om dit probleem op te lossen. Men hoopt op 4 juli het werk weer te hervatten. Waarvan akte.