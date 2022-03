Rivian R1T en R1S worden kneiterduur, klanten zeggen massaal af?

De Rivian R1T en R1S kampen met vijfcijferige prijsverhogingen. Zeggen klanten nu massaal af? Het lijkt er wel op.

Rivian lijkt potentieel een belachelijk succes bij de hand te hebben met de Rivian R1T en de Rivian R1S. Waar Tesla aanvankelijk de aandacht trok met de Cybertruck, is de fabrikant uit Irvine, California eerder op de proppen gekomen met een productieversie van hun full-size elektrische SUV en pickup. De R1T is door journalisten vrijwel unaniem enthousiast ontvangen. Rivian had dus de wereld aan de voeten, maar niks wat de moeite waard is, is ooit echt makkelijk.

Beloftes nakomen

Net als ‘het grote voorbeeld’ Tesla, heeft Rivian de nodige problemen bij het opvoeren van hun productie. Tevens heeft men moeite met de beloofde aanschafprijzen nakomen die klanten beloofd waren. Recentelijk werd namelijk bekend dat Rivian veranderingen had doorgevoerd aan de specificaties/prijzen van de auto’s, die er in feite op neerkomen dat klanten ofwel, een veel lagere spec accepteren ofwel, een veel hogere prijs betalen. Dat kan dan oplopen tot maximaal…20.000 Dollar. We schreven hier onlangs al over.

Poll

Een bittere pil om te slikken voor reservatiehouders. Alleen degenen die al heel ver waren in hun aankoopproces mogen de origineel afgesproken prijs betalen. Maar veel mensen die al lang op de wachtlijst staan, zijn alsnog de bok. Op Reddit is er zodoende een poll gehouden onder bestellingshouders. Klanten zeggen in schrikbarende aantallen af door de prijsverhogingen. Als we de poll mogen geloven.

Nederlandse assemblage

Om een idee te geven wat 3.300 stemmers zijn: aan het eind van afgelopen jaar gaf Rivian aan 70.000 bestellingshouders te hebben. Nou kan je ook gewoon stemmen op deze poll als je daar niet iemand van bent. Maar goed, het geeft een indicatie. Tsja, het is toch allemaal niet zo makkelijk kennelijk, dat auto’s bouwen. Misschien gaat het beter als Rivian haar Nederlandse assemblagelijn heeft lopen…