Lexus heeft nog een zwikje nieuwe LFA’s in de aanbieding

Kijk dan hoe boos hij is om dit nieuws. Het gezicht van de auto spreekt boekdelen.

De Lexus LFA is ondertussen alweer bijna zeven jaar buiten productie en hierom zien we de fijnere exemplaren geregeld opduiken op veilingen. Mede dankzij zijn gelimiteerde oplage van slechts vijfhonderd stuks, evenals zijn schelle V10, is Lexus’ luxe supersportauto een bijzonder verzamelobject. Nu blijkt dat men het rappe apparaat helemaal niet tweedehands hoeft over te nemen. In de Verenigde Staten zijn er namelijk nog zeven gloednieuw!

In een document van Toyota North America kan men aan de verkoopcijfers zien dat de Lexus LFA in de afgelopen twee jaar nog vijfmaal nieuw is verkocht. Aan de hand van een ander bericht dat ongeveer anderhalf jaar geleden door Lexus naar buiten werd gebracht, waarin het schreef dat er precies twaalf exemplaren van de auto op voorraad waren, kunnen we opmaken dat Lexus tegenwoordig dus nog zeven gloednieuwe LFA’s over heeft. Merkwaardig.

Natuurlijk was het geen verrassing dat de Lexus LFA minder goed werd ontvangen dan supersportauto’s van gevestigde concurrenten, maar dat de bolide zó lang na zijn aanvankelijke marktintroductie nog niet is uitverkocht, is simpelweg een schande. Alleen al om zijn fantastische atmosferische tiencilinder, die liefst 560 pk produceert, zou iedere welvarende autoliefhebber de magistrale Japanner op de kop moeten tikken.

De reden dat enkel zéér welvarende liefhebbers in aanmerking komen is vrij simpel: het apparaat kost een flinke klap geld. Volgens CarScoops staat de LFA tegenwoordig bij Amerikaanse dealers voor prijzen die liggen tussen de 350.000 en 500.000 dollar.

Meer lezen (en horen!) over de Lexus LFA? Bekijk HIER onze rijtest.