Lexus LC op dieetprogramma gezet

Alle klein beetjes helpen. De Lexus LC is minder zwaar geworden.

In deze periode van zoveel mogelijk thuisblijven is het belangrijk om in beweging te blijven. Lexus geeft alvast het goede voorbeeld met de 2021 LC. Voor deze modeljaar update heeft de Japanse autofabrikant de LC op een bescheiden dieet gezet.

De update is voor de Amerikaanse markt aangekondigd, maar zal zijn weg waarschijnlijk ook naar Europa vinden. De Amerikaanse LC is ’22 lbs’ afgevallen. Dat komt omgerekend neer op net geen 10 kg. Dat ga je niet voelen in het stuurgedrag, maar alle kleine beetjes helpen nietwaar? Het lagere gewicht heeft Lexus voor elkaar gekregen door gebruik te maken van onder andere aluminium draagstangen, minder zware 21-inch velgen en ophanging.

Het stuurgedrag van de 2021 Lexus LC moet wel degelijk anders aanvoelen. Dat heeft niet zozeer met die paar kilo’s gewichtsbesparing te maken, maar met een update voor de achterdempers. Daarnaast heeft de versnellingsbak van de LC 500 een update gekregen. De 10-traps automaat zal minder snel opschakelen wanneer er meer gas wordt gegeven.

Andere nieuwigheden zijn twee nieuwe kleuren (Cadmium Orange en Nori Green Pearl), een update voor de infotainment en een update voor het interieur. Rioja Red vervangt het Flare Red lederen interieur. De optie om voor een wit lederen interieur te kiezen is met deze modeljaar update verdwenen.