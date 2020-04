‘Tesla Model Y zit beter in elkaar dan Model 3’

De Tesla Model Y werd bouwtechnisch vergeleken met de Model 3.

In de Verenigde Staten is Tesla recent begonnen met het leveren van de Model Y. Oneerbiedig gezegd is het een opgehoogde Model 3. Een groot deel van de componenten deelt de elektrische auto met de Model 3. Maar hoe zit dat nu echt eigenlijk?

Reden voor Munro & Associates om de Tesla Model Y eens goed uit elkaar te trekken. Deze partij heeft een nogal beruchte status als het om Tesla’s gaat. Zo trapten ze jaren geleden op de tenen van Tesla-fans. Ze omschreven de Model 3 kwaliteit technisch als een Kia uit de jaren negentig.

Zo hard als ze de Model 3 enkele jaren geleden afbrandden, zo positief zijn ze nu over de Model Y. Volgens de experts zit de elektrische auto een stuk beter in elkaar dan de vroege modellen van zijn lagere broertje. Met de Model 3 heeft Munro & Associates destijds een lijst aan feedback naar Tesla gestuurd. De positieve noot van Munro & Associate over de Tesla Model Y is niet onopgemerkt gebleven. Elon Musk laat via Twitter weten blij te zijn met de feedback.

High quality critical feedback from Munro & Co is much appreciated! — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2020

Je kunt je lol op als je alles wilt weten over de techniek en bouw van de Tesla Model Y. Op het YouTube-kanaal Munro Live zijn meer dan 10 video’s te vinden over deze elektrische auto. Van de frunk tot de ophanging en van de remmen tot de bekabeling. Met een zak chips of popcorn in de aanslag weet jij na een avondje kijken alles over deze elektrische auto.