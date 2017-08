Opgelet! Audi badges worden verwarrend

5.5 Hemi Supercharged Turbo Kompressor Turbo Kleppenauspuff V8 TFSI?

Het kan zomaar zijn dat je straks de nieuwe Audi A8 spot met een 55 TFSI Quattro-badge achterop. Dat is namelijk nieuw. Audi gaat een nieuwe methode hanteren om vermogensvarianten aan te duiden. De typeaanduidingen blijven ongewijzigd. Wel plakt Audi er een combinatie van cijfers achter. Bijna elk Audi-model doet mee aan deze nieuwe methode.

De badges representeren de indeling in vermogensklassen. Het cijfer ’30’ illustreert vermogens tussen 81 en 96 kW en het cijfer ’45’ staat voor vermogens tussen 169 en 185 kW. Modellen in de 400 kW+ vermogensklasse krijgen de aanduiding ’70’. Daarachter plakt Audi het type motor. Bijvoorbeeld TFSI, TDI of e-tron.

Voorbeeldje: de Q2 zie je straks rijden als Q2 30 TFSI en de Q7 als Q7 50 TDI. De achterkant wordt er niet mooier op met al die extra badges. Overigens doen de S-, RS- en R8-modellen niet mee met dit badgefestijn. Deze modellen blijven dus wel clean.

Zoals gezegd zal de nieuwe Audi A8 het eerste model zijn met deze nieuwe aanduidingen. De A8 3.0 TDI gaat A8 50 TDI heten en de A8 3.0 TFSI is voortaan A8 55 TFSI. De andere modellen volgen in 2019. Wie weleens in China is geweest weet dat Audi hier al langer met deze strategie werkt. Zo heeft de tweeliter A4 in het Aziatische land een ’35 TFSI’ badge op de achterkant.