Volkswagen ID. XTREME is een ruige ID.4 met 388 pk

Deze ID.4 is geen cross-over meer, maar gewoon een echte off-roader.

Als je op expeditie gaat is een elektrische auto wel het laatste wat je meeneemt. Toch zijn elektrische auto’s uitstekende off-roaders. Meteen een berg koppel is namelijk ideaal voor een off-roader. En vierwielaandrijving is bij veel elektrische auto’s ook aanwezig. Het enige wat je nog nodig hebt is een beetje bodemspeling.

Wouter werd onlangs uitgenodigd door Volkswagen om naar IJsland te komen en daar kreeg hij een ID.5 GTX als vervoer. Die heeft vierwielaandrijving, maar een echte off-roader is het natuurlijk niet. Maar wat blijkt nu? Volkswagen heeft een auto die eigenlijk veel geschikter is om IJsland te verkennen.

Dat is de ‘ID. XTREME’. Zoals je waarschijnlijk al doorhad is dit gewoon een ID.4 die is omgetoverd tot off-roader. De standaard Volkswagen ID.4 is weliswaar een cross-over, maar die heeft een bodemspeling van niks. Daar heeft Volkswagen met de ID. XTREME wat aan gedaan.

De Volkswagen ID. XTREME is verder voorzien van dikke 18 inch terreinbanden, een aangepaste voorbumper met bullbar, wielkastverbreders en op het dak een bagagerek en een rij LED-lampen. Qua looks knapt de ID.4 er in ieder geval van op.

In technisch opzicht is de ID. XTREME gebaseerd op de ID.4 GTX. Logisch, want die heeft al vierwielaandrijving. Toch is de ID.4 niet standaard gelaten. Het systeemvermogen is voor de gelegenheid opgeschroefd van 299 pk naar 388 pk.

De Volkswagen ID. XTREME staat natuurlijk niet binnenkort in de showroom, dit is puur een eenmalige showauto. Gelukkig kun je straks terecht bij Jeep, want die komen met een elektrische off-roader die je wél kunt kopen: de Jeep Recon.

Wouter’s IJslandse avontuur met de ID.5 GTX (niet de ID. XTREME dus) check je hieronder: