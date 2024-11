Lexus RX (AL20) 2015-2022 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Lexus RX (AL20) 2015-2022.

Lexus is een eigenzinnig merk. Alle auto’s krijgen het predicaat premium en voordat een Lexus de fabriek verlaat wordt hij door Takumi, of vakmeesters, helemaal nagelopen. Ook voor een crossover als de RX die we vandaag bespreken gaat het merk lekker zijn eigen gang.

Het design is smaakgevoelig, het interieur behoudend en onder de motorkap kun je lang zoeken naar een dikke diesel.

De Lexus RX is er vanaf het jaar 2000. Onderhuids was de eerste generatie eigenlijk gewoon een Toyota Harrier. Naar mate de generaties vorderen zie je in ieder geval van buiten steeds minder terug van de Toyota genen. Inmiddels zijn we aan de vijfde generatie Lexus RX toe, maar wij richten ons in deze occasionvideo op de vierde generatie, oftewel de AL20.

De auto wijkt nogal af van de derde generatie. Waar die nog allemaal ronde vormen had is de AL20 scherp gesneden met overal vouwen en een enorme spindle grille. Hij is er vanaf deze generatie alleen nog maar als vierwielaangedreven versie. In ons land is het makkelijk kiezen qua motorisering. Hij is er namelijk alleen als RX 450h. Altijd een hybride dus. De enige keus die je nog kon maken was voor een extra lange versie met twee extra stoelen.

Die hybride configuratie bestaat uit een 3,5 liter V6 motor die gekoppeld is aan twee elektromotoren. Eén op de vooras en één op de achteras. Het totale systeemvermogen is 313 pk.

In 2019 volgt er een minime facelift waar de auto voorzien wordt van nieuwe koplampen, een nieuwe bumper en een aangepast infotainmentsysteem waar eindelijk Apple Carplay en Android Auto wordt toegevoegd. Oh en een touchscreen, geloof het of niet, dat had ie nog niet.

Voor we beginnen met de aandachtspunten nog even een algemeen dingetje. Het occasionaanbod is bescheiden en bijna alle Lexus RX occasion exemplaren staan bij merkdealers. De auto is nieuw vaak verkocht als zakelijke auto dus de geschiedenis is vaak goed bekend. Nu is het voor het merk wel een bestseller, voor de totale nieuwverkopen ten opzichte van de concurrentie niet. Wie in de markt is voor een Lexus RX occasion kan dus ook makkelijk op een geïmporteerd exemplaar stuiten. Op zich geen bezwaar, maar bedenk dat in ons land alleen de hybride variant is geleverd en jonge Nederlandse exemplaren vanaf 2022 hebben tien jaar garantie, dus dat kan wel een pre zijn om voor een origineel Nederlands exemplaar te kiezen.

Lexus staat als betrouwbaar bekend, dus de occasions zijn gewild, maar niet persé breed aangeboden. De nieuwprijs is fors en Lexus is dan wellicht betrouwbaar, maar bij premium kiest men toch snel voor de Duitse merken. Met één motorisering en een beperkt aantal uitvoeringen is het aanbod overzichtelijk. Toch zetten we voor jullie alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Lexus RX (AL20) 2015-2022 occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Lexus RX (AL20) 2015-2022 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Lexus RX (AL20) 2015-2022 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Laten we even beginnen met een blokje smaak. Als we naar de buitenkant van de auto kijken dan kunnen we de vormgeving eigenzinnig noemen. Scherpe vouwen en een enorme Spindle Grille, het ontwerp is geen allemansvriend zou je kunnen zeggen. Daarentegen is het interieur dan weer ingetogen en misschien een beetje saai. Let ook even op de CD speler…

De SUV is er vanaf 2018 ook in een L uitvoering. Die is 11 centimeter langer en biedt ruimte aan een extra zitrij en is dus een zevenzitter. Goed om te weten als je op zoek bent naar een Lexus RX occasion van de vierde generatie dat er dus een zevenzitter variant is.

Check wel even de bagageruimte van de auto. Die is krap 500 liter voor de normale versie en dat houdt niet over. De elektromotor op de achteras en de batterij voor het hybride systeem moeten ook ergens worden opgeborgen. Ga je met je hele gezin graag naar de wintersport kan die 500 liter weinig zijn. Wellicht is het dan goed om even door te zoeken naar een RX 450h L.

Ga sowieso even op die achterbank zitten. Op zich is er beenruimte voldoende, maar doordat het batterijpakket van het hybride systeem onder de achterbank zit is de hoek tussen zitting en leuning niet voor iedereen prettig.

Kun je de hand leggen op een F Sport uitvoering dan krijg je sportstoelen. Die worden online toch echt als beter zittend en meer ondersteunend ervaren.

Onderstel

De Lexus RX van de vierde generatie heeft onafhankelijke McPherson-voorwielophanging en onafhankelijke multilink achterwielophanging. De F-Sport en President Line hebben AVS, variabele wielophanging en een actieve stabilisator. Dat adaptieve systeem gedraagt zich echt heel anders dan de standaard ophanging en zou voor iedere ondergrond de ideale instelling moeten verzorgen.

Wil je nog meer comfort op slecht wegdek, kies dan een exemplaar van na de facelift. Die hebben namelijk nieuwe schokdempers die voor nog meer comfort moeten zorgen.

Rij overigens wel even wat van die oneffen wegen en neem een paar hobbels. De auto weegt meer dan 2.000 kilo en we komen wel tegen dat de schokdempers voortijdig verslijten. Deint de auto na of meer naar één kant dan zouden de schokdempers wel eens op kunnen zijn. Voel je dat de auto naar één kant hangt, kijk dan ook even achter de wielen naar de schokdempers voor lekkage of beschadigingen.

Kijk nog even naar de lichtmetalen wielen. We komen online klachten tegen over oxidatie op de velgen en slijtage van de oppervlakte van de velgen. Check ook meteen op schade, want de RX is een grote auto en een schade is zo gereden. Om die velgen moet ook wel premium rubber liggen he? Een premium SUV staat op een A merk band. Check dat even, want het zegt ook iets over de vorige eigenaar als er B kwaliteit banden onder liggen.

Aandrijflijn

Door het hybride systeem is de Lexus RX altijd een automaat. Een traploze variabele transmissie. Je kunt hem vergelijken met een CVT automaat, maar technisch zit het wel anders in elkaar. De details zal ik je hier besparen, maar er wordt bij Toyota en Lexus wel geklaagd over het loeien van de motor als je gas geeft. Nu zal je dat in de praktijk bijvoorbeeld alleen hebben als je wil invoegen op de snelweg en flink gas geeft, maar probeer het wel even uit tijdens je proefrit. Het is een producteigenschap die het concern bij elke nieuwe generatie hybrides beter onder de knie heeft, maar of jij er last van hebt moet je ervaren.

Geen aandachtspunt maar een handigheidje. Mocht je Lexus RX niet meer willen starten en in de P-stand staan dan zit hier bij de transmissiehendel een knopje met “Shift Lock”. Hiermee haal je de auto uit de P-stand en kun je hem toch rollen naar een veilige plek, of laten slepen.

Elektronica

Dan over de elektronica. Ja daar hebben we toch wel een zwak punt te pakken van deze Lexus. Niet qua betrouwbaarheid, dat zit wel snor, maar het infotainment is hopeloos achterhaald. Al toen de auto nog nieuw was helaas. Geen Apple Carplay, geen Android Auto, geen touchscreen. In plaats daarvan een ouderwetse GPS navigatie die traag is en bedient moet worden met een zenuwachtig pookje in de middenconsole. Kijk alles went, maar in de huidige tijd is dit wel echt een afknapper.

Het infotainment van na de facelift in 2019 is verbeterd, met een groter aanraakscherm (eindelijk) en ook Apple Carplay en Android Auto. Maar check of dit ook echt aanwezig is. Overigens zit dat gekke touchpad er nog steeds in, maar die heb je dus niet meer nodig door het touchscreen. Als je keus hebt kies dan een exemplaar van na de facelift.

Het hybride systeem kan het opeens niet meer doen. Dan kun je niet meer starten en dus niet meer rijden. Het woordje READY verschijnt dan ook niet meer op het dashboard. De oorzaak is een los zittende servicestekker van het hybride systeem. Deze kun je niet zelf weer vastdrukken, hier staat namelijk hoge spanning op en moet dus met speciaal geïsoleerde handschoenen worden aangedrukt.

Wat we tegenkomen online is dat de keyless entry af en toe niet meer werkt. Dit komt eigenlijk altijd door een lege batterij in de afstandsbediening. Nieuw batterijtje en klaar. Maar wel lastig als ie opeens leeg is als je ergens aankomt en de auto wil afsluiten. Wel een afwijkend batterijtje, dus wees voorbereid en heb er gewoon eentje op voorraad. Wisselen is een simpel klusje.

Motoren

In ons land is de auto alleen geleverd als RX 450h, een full hybrid variant. Vind je een Lexus RX occasion van de vierde generatie die geen hybride is, dan heb je dus met een importauto te maken. Hoeft geen probleem te zijn, maar weet dat.

Die hybride is opgebouwd uit een 3.5 liter V6 brandstofmotor en twee elektromotoren. Op beide assen zit zo’n elektromotor en de auto is dus altijd vierwielaangedreven. Door die vierwielaandrijving mag de RX een aanhanger trekken tot 2.000 kilogram. Wat de auto goed geschikt maakt voor bijvoorbeeld een caravan of dikke paardentrailer.

Let wel op, deze generatie is er niet als plug-in hybride. Voor een RX hybride met een stekker ben je aangewezen op generatie 5.

Benzine

RX 450h 3.5 liter V6 313 pk (hybrid)

RX 200t/300 2.0 liter 235 pk (niet in Nederland geleverd)

RX 350 3.5 liter V6 295 pk (niet in Nederland geleverd)

Ter afsluiting nog een algemene opmerking. Lexus staat (samen met moedermerk Toyota) steevast bovenin de lijstjes met meest betrouwbare merken. Onthoudt alleen wel dat de onderhoudsinterval 15.000 kilometer of één keer per jaar is. Hou je jezelf daaraan dan is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Kijk of de onderhoudshistorie bekend is en of de vorige eigenaar of eigenaren zich ook netjes aan deze onderhoudsinterval hebben gehouden. De kans dat een Lexus RX je dan alsnog laat staan is gewoon klein.

Aanbod Lexus RX (AL20) 2015-2022 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats.nl, ook de Lexus RX (AL20) 2015-2022 is er te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 34 stuks op de site. Dat begint bij een exemplaar uit 2016, 161 duizend kilometer op de teller voor 31.950 euro. Krijg je er ook nog een setje winterwielen bij. De duurste is een exemplaar uit 2022 met een lage kilometerstand van 27.659 kilometer. Die mag nog 67.950 euro kosten. Die laatste heeft nog 8 jaar fabrieksgarantie, dus kun je zeker wel een gokje mee wagen.

Voor het totale aanbod van Lexus RX (AL20) 2015-2022 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Lexus RX 450h President Limited uit 2017 die we mochten lenen bij Louwman Lexus Rotterdam.