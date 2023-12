Lexus RX500h: ideale reisauto?

Het is al weer enkele weken geleden dat wij een roadtrip ondernamen naar Milaan. De aanleiding was de jaarlijkse EICMA show. Ook wel bekend als de belangrijkste motorshow wereldwijd. Normaal gesproken pak je dan het vliegtuig, want in november is het traditiegetrouw best goedkoop vliegen naar Bergamo of Milaan Malpensa met het goedkope Easyjet of Ryanair. Maar het moest ditmaal de auto worden, want ons schema sloot niet aan bij de beschikbare lijnvluchten en tot overmaat van ramp werd er ook nog een vlucht uit het schema gehaald.

Wat te kiezen voor deze roadtrip? De Autoblog Garage Lynk & Co, of toch de dikke duurtester, de Lexus RX500h. Ok helder, de Lexus natuurlijk. Benieuwd welke uitvoering we ook al weer hebben? Dat lees je in ons Lexus RX500h introductieverslag.

Richting Milaan met de Lexus RX500h

Zo zaten we om 04.00 uur op een maandagochtend in onze Copper Orange (Roségoud blijft de beste omschrijving van de kleur) duurtester richting Italië. Met een vers Zwitsers tolvignet aan de binnenkant van de voorruit.

Fun fact, leuk dat die beurs altijd in november is, in maand 11 dus. Wanneer je in maand 12 (december) een Zwitsers tolvignet koopt is hij voor het hele opvolgende jaar nog geldig. Al 25 jaar grijp ik daar naast dus en betalen we circa €45 voor nog maar 2 maanden Zwitserse tol…

De verplichte ADAS systemen die je ook in de Lexus vindt blijven ‘wennen’ bij het wegrijden. Dat is een ander woord voor: vervelend (als we het beschaafd houden). Elke keer wanneer je de auto start moet je de snelheidswaarschuwing uitzetten. Dit is niet uniek voor de Lexus, maar wordt verplicht in alle nieuwe auto’s.

Wij zijn natuurlijk ook voor handhaven van de maximumsnelheid IN DE BEBOUWDE KOM. Maar helaas denkt de RX dat mijn huis in een 30 km/u zone staat (terwijl dat niet zo is), dus wanneer ik de straat uit rij en versnel tot 50 km/u gaan er alarmbellen af. Het systeem faalt dus en schiet daarmee zijn doel voorbij. Omdat je het dan direct uit wilt zetten.

Op het grote scherm in het midden van het dashboard zit een sneltoets naar veelgebruikte functies en daar kan je de functie ‘verkeersbordherkenning’ uitzetten. Dan stopt ook dat ‘snelheidsalarm’. Dit terwijl het systeem zonder een verkeersbord te hebben gezien daarvoor dacht dat het 30 km/u was en als je die functie uitzet vergeet ie blijkbaar ook wat hij daarvoor al dacht te weten. Ok, deze logica zullen we niet proberen te doorgronden. Het werkt, het systeem is uit, we kunnen op pad!

Echte snelwegridder?

Je zou denken dat de Lexus RX500h zich prima thuis zou voelen op de snelweg en dus uitermate geschikt is voor zo’n ruim 1000km lange roadtrip. En daar stelt de Lexus je niet in teleur. Als je geen tijd hebt om verder te lezen hier alvast de spoiler, het is een heerlijke reisauto.

Nu ondernamen we met 2 personen de trip, maar met passagiers achterin overtuigt de RX ook zeker. In deze uitvoering met de elektrisch verstelbare rugleuning voor de achterpassagiers en de prima stoel/bankverwarming is het geen straf om hierin als achterpassagier naar de lokale voetbalwedstrijd te worden gereden.

Maar wij gaan op weg naar Italië en dat betekent ruim 1.100 km enkele reis en dat hoop je dan met 1 keer tanken wel te kunnen halen, ook in een benzineversie met hybride techniek. Maar helaas lukt dat niet met de Lexus. Met een volle tank geeft de RX aan dat we ruim 550 km kunnen rijden terwijl het verbruik rond de 8,5 liter per 100 km ligt. Volgens opgave van Lexus zelf zou de tank 65 liter moeten bedragen. Iets in deze rekensom klopt niet.

Of de tank is iets kleiner dan 65 liter, of de boordcomputer is veel te conservatief. Welke van de twee het is, daar zijn we nog niet over uit. We zetten de vraag uit bij de importeur en komen hier nog een keer op terug bij het eindverslag van deze duurtest.

Noodgedwongen dus 2 tankstops en alleen voor de benzine, want koffie kwam totdat we de Italiaanse grens hadden bereikt uit de trouwe handpresso van bijrijder Maurice. Mensen met spullen, wij houden er van! Heb jij trouwens ook een mening over snelwegkoffie, vul dan even onze snelwegkoffie-enquete in.

Op langere stukken is het heerlijk stil in het interieur van de RX en voor een hoge en zware (2100 kg) auto weet het onderstel prima alle oneffenheden van het buitenlandse wegennet bij je weg te houden. Wanneer je een keer in moet halen laat de RX een opvallend sportief roffeltje horen. We vermoeden sound-engineering, maar konden nergens de functie vinden om dit uit te zetten, dus wellicht is het gewoon echt.

Als je langere tijd in een auto zit gaat ook opvallen of de klimaatcontrole na de initiële opwarm- afkoelfase ook een beetje geruisloos zijn werk doet. En dit is wel een opvallend puntje van de Lexus. Wanneer we hem op volledig automatische stand zetten en op een temperatuur die niet veel afwijkt van de buitentemperatuur blaast de klima na uren nog steeds veel wind in je gezicht. Waarom? Handmatig terugschalen dan maar.

En in de stad dan?

Eenmaal in Milaan aangekomen kom je er weer achter dat je met een grote auto onderweg bent. Fijn die uitnodiging voor een borrel met de mensen van Royal Enfield in downtown Milaan bij de Deus ex Machina store , maar de eerste 2 alcoholvrije biertjes (blijkbaar een gekke vraag in Italië) gingen aan ons voorbij. Want parkeren op straat in Milaan met een bijna 5 meter lange auto is een crime.

Al jaren is de parkeergarage di Ticinese dan ook onze nooduitvalsbasis. Je rijdt de garage binnen en laat je sleutel achter (altijd even slikken) en een paar uur later betaal je een Amsterdams parkeertarief en kan je weer instappen.

Los van zijn formaat is de Lexus een heerlijke Milaan auto. Ook deze Italiaanse stad is ‘gezegend’ met tramrails en grote scheef liggende grove stenen als wegdek. Maar als ware het echt een off-road parcours kwijt de LX500h zich briljant van deze taak. Geslaagd voor de urban jungle zullen we maar zeggen.

Het verbruik

Kijken we na een 1,5 maand testen naar het verbruik dan zien we dat de boordcomputer op een score staat van 8,5 liter per 100 km.

Tijdens de rit naar Milaan hebben we niet voor de Autobahn route gekozen, we dachten niet dat dit op de maandagochtend echt zou gaan werken. Maar we gingen voor de Zwitserland / Frankrijk / Luxemburg /Belgie route. Door het verschrikkelijke Zwitserland waar je gek wordt van de combinatie Flitsmeister meldingen en borden. Die afwisselend op de snelwegen 100-80-60-100-80 km/u aangeven, stond het verbruik weer op 8,1 liter per 100 km. Met de cruisecontrol op 130-140 km/u met Flitsmeister aan gaat die waarde omhoog naar een gemiddelde score van 8,5 / 8,7 liter per 100 km. Niet mega zuinig, maar aan de andere kant. Voor een auto van dit formaat helemaal niet gek. Maar wel in lijn met de opgave van Lexus zelf in de testcyclus. Iets wat je niet van elke hybride kunt zeggen.

En wanneer je als het spreekwoordelijke ‘oude wijf’ gaat rijden met de cruisecontrol op 100 km/u, lukt het je echt wel om onder die 8 liter per 100 km te scoren, zeker in het vlakke Nederland.

Deze roadtrip is succesvol afgerond, een kort verslag van de motorbeurs lees je hier.

Fotocredit: Maurice van Oosten