Deze bruikbare auto’s worden in 2025 een youngtimer

Interessant voor ondernemers die op zoek zijn naar een voordeeltje.

Een auto rijden op naam van de zaak heeft zo zijn voordelen. Je kunt de onderhoudsbonnetjes lekker afschrijven op het bedrijf en je betaalt zelf geen wegenbelasting. Wat je wel moet doen (mits je minimaal 500 kilometer privé rijdt per jaar en dat doe je waarschijnlijk), is bijtelling betalen. Bij nieuwe benzine- en dieselauto’s betaal je 22 procent over de nieuwprijs. Voor nieuwe elektrische auto’s betaal je in 2025 niet 16 (zoals in 2024) maar 17 procent bijtelling over de eerste € 30.000. Over het restant betaal je 22 procent.

Rij je een auto van 15 tot 25 jaar oud, dan valt je auto binnen de youngtimerregeling. In dat geval betaal je 35 procent bijtelling over de huidige waarde van de auto. Dat maakt het behoorlijk aantrekkelijk om aan het einde van ieder jaar te kijken naar auto’s die youngtimers worden.

Om je wat ontzorgen (en zodat wij een leuk klusje hebben), zochten we naar bruikbare auto’s die in 2025 youngtimer worden. Dat wil zeggen: auto’s wiens eerste productiemodel in 2010 verscheen. We hebben een lijst van negen auto’s die jij mag aanvullen met ander leuk spul voor de zakelijke rijders.

We delen de minimale nieuwprijs van de auto’s, de prijs van de goedkoopste versie die nu te koop staat en het verschil in bijtelling nadat de auto als youngtimer wordt gerekend. Laat gerust hieronder weten of je nog aanvullingen hebt en welke auto jij in 2025 zou willen rijden als youngtimer.

BMW 5-serie (F10)

We trappen af met de zesde generatie van BMW’s luxesedan. De F10 volgde de E60 op en deed dat met een behoorlijk aangepast uiterlijk. Toch durven we dit ontwerp tijdloos te noemen. Motorisch zijn er een boel benzine- en dieselsmaakjes en er zijn natuurlijk Touring-uitvoeringen. De prijzen voor een tweedehandsje variëren van nog geen €5.000 voor een afgetrapte 520i of 520d met 184 pk tot richting de € 30.000 voor minder gebruikte 550i’s met ruim 400 pk.

Nieuwprijs: minimaal € 46.990

Huidige waarde: minimaal € 3.749

Bijtellingsvoordeel vanaf 2005: € 9.025,65

Alfa Romeo Giulietta QV

Fun fact: de Alfa Junior is niet de eerste auto die eigenlijk Milano zou heten. Aanvankelijk was het plan om de Giulietta uit 2010 Milano te noemen. De folders waren al gedrukt, maar op het laatst maakte Alfa Romeo er toch Giulietta van. De schattige hatchback kwam er meteen ook als pittigere QV met 235 pk. Die wil je.

Nieuwprijs Giulietta QV: minimaal € 32.950

Huidige waarde Giulietta QV: minimaal € 9.695

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 3.855,75

Jaguar XJ (X351)

Ondanks dat de presentatie van de voorlopig laatste XJ in 2009 plaatsvond, rolde het eerste exemplaar in januari 2010 uit de fabriek. Die eerste auto werd trouwens cadeau gedaan aan iemand die een goed doel steunde. Tien jaar lang werd de XJ geproduceerd. Nu heb je van de eerste generatie een 3.0 V6-dieselmotor voor nog geen € 10.000. Maar ach, omdat ie van de zaak is, wil je de V8 Supercharged Supersport toch?

Nieuwprijs XJ 5.0 V8 SC Supersport: minimaal € 183.130

Huidige waarde XJ 5.0 V8 SC Supersport: minimaal € 29.500

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 29.523,60

Volkswagen Passat (B7)

Was de Passat B7 een nieuwe generatie of een flinke facelift? Dat mag je zelf bepalen. Feit is dat VW de Passat B7 met nieuwe smoel vanaf 2010 ging verkopen en dat maakt hem in 2025 een youngtimer. De R36 van de B7-generatiekwam helaas pas in 2011. Voor een youngtimer Passat B7 is het maximum vermogen in 2025 dus nog 210 pk uit de 2.0 TSI-viercilinder.

Nieuwprijs Passat (B7) 2.0 TSI: minimaal € 42.150

Huidige waarde Passat (B7) 2.0 TSI: minimaal € 10.750

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 5.510,50

Mercedes CLS (C218) 350 CDI

De motoren CLS van de C218-generatie laat goed zien hoe Mercedes in de wedstrijd zat in 2010. Je hebt twee benzinekeuzes: de 350 met 306 pk en 500 met 388 pk. Daarnaast heb je twee dieselmotoren: de zuinige 250 en de 350 zespitter. Laten we voor de gelegenheid eens die laatste motor kiezen. Hoeveel bijtellingsvoordel pak je dan?

Nieuwprijs CLS 350 CDI: minimaal € 77.700

Huidige waarde Passat (B7) 2.0 TSI: minimaal € 13.950

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 12.057,50

Saab 9-5 2.8 V6T Aero XWD

@nicholasr, opgelet! In 2010 komt toenmalig Saab-bezitter General Motors met het idee om de 9-5 nieuw leven in te blazen. Om de kosten te drukken, neemt GM de Opel Insignia, plakt er Saab-styling en bijbehorende badges op en de nieuwe 9-5 is af. Als baas rijd je natuurlijk de 2.8 turbo-V6 met origineel 300 pk. Deze koop je nu online voor € 21.950 of € 24.499 als je een wat minder gebruikte versie wilt. Voor de wat mildere motoren betaal je minimaal € 8.900.

Nieuwprijs 9-5 2.8 V6T Aero XWD: minimaal € 73.500

Huidige waarde Passat (B7) 2.0 TSI: minimaal € 21.950

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 12.177,50

BMW X3 (F25)

De eerste X3 van BMW uit 2003 kon zuiniger en groter. Dat bewees de tweede generatie, de X3 F25 die je hierboven ziet. Qua benzinemotoren kam de X3 naar Nederland met twee 2.0 viercilinder benzinemotoren en een zescilinder benzine. Van die zescilinder vinden we er eentje online. Deze gebruiken we voor het rekenvoorbeeld hieronder.

Nieuwprijs X3 xDrive35i: € 82.592

Huidige waarde X3 xDrive35i : € 14.950

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 13.477,74

Volvo V60 T6 AWD

De meeste oude V60’s die je online zult vinden, komen uit 2011. In dat jaar liepen de verkopen van de sedan pas echt storm in Nederland. Toch zijn er nog wel wat exemplaren uit zijn geboortejaar te vinden. Voor een versie met een D3-motor betaal je 5,5k, maar die laat maar staan. Je wilt de 3.0 liter T6-krachtbron met 306 pk en vierwielaandrijving.

Nieuwprijs V60 T6 AWD: € 63.010

Huidige waarde V60 T6 AWD : € 12.850

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 9.364,70

Volvo S60 T5

In hetzelfde jaar als de verschijning van de V60, presenteerde Volvo ook een nieuwe S60. Daardoor krijgen beide het stempel youngtimer in 2025. De destijds vernieuwde S60 zag er elegant uit en is nog steeds geen lelijkerd. Je kon hem krijgen met Volvo’s bekende vijfcilinder. Samen met de Jaguar van daarnet is deze S60 de enige auto in dit lijstje waarbij het bijtellingsvoordeel groter is dan de huidige waarde.

Nieuwprijs S60 T5: € 43.225

Huidige waarde S60 T5 : € 6.000

Bijtellingsvoordeel vanaf 2025: € 7.409,50