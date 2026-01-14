Met een van deze auto’s doe je het geheid goed bij ‘de vrouwtjes’

En dat ‘de vrouwtjes’ is natuurlijk niet meer van deze tijd, we need to educate ourselfs… We bedoelen natuurlijk ‘mensen met baarmoeder’, maar dat bekt minder lekker. Mea culpa.

Vandaag gaan we het eens over verkiezingen hebben, want die zijn er in alle soorten en maten. Wie maakt de beste hamburger, welk openbaar zwembad is het best en wie wordt de volgende minister-president als dit minderheidskabinet nog vóór het zomerreces gaat vallen… Je kent het wel.

Maar die verkiezingen bedoelen we niet, we doelen op de verkiezing van Auto van het Jaar. Natuurlijk is er maar 1 zo’n verkiezing die ertoe doet en dat is die van ons, maar er zijn mensen die proberen ons succes op z’n mint te evenaren. En daarom is er de WOMEN’S WORLDWIDE CAR OF THE YEAR. In hoofdletters inderdaad.

Met deze auto’s doe je het goed bij ‘de vrouwtjes’

Ja, welke auto vinden de vrouwen overal op aarde -maar vooral in de VS- nou de fijnste auto? Zelf zou ik denken eentje met dikke bumpers, een automatische parkeerfunctie en een navigatiesysteem dat zelf stuurt, maar daar gingen de dames eigenlijk helemaal niet voor. Dat zie je als we het lijstje van de finalisten gaan laten zien.. Kijk maar!

Al met al helemaal geen verkeerde keuzes, dunkt ons hier ter redactie En dat terwijl wij allemaal mensen zonder baarmoeder zijn. Of hoe noemen ze mannen tegenwoordig zonder iemand te kwetsen? Wij weten het hier ook niet meer. Maar afijn.

Zes kanshebbers dus voor de titel ‘WOMEN’S WORLDWIDE CAR OF THE YEAR’. Persoonlijk hoopt ondergetekende dat de Toyota 4Runner wint, omdat dit natuurlijk net als zijn Land Cruiserbroertjes de beste auto ooit is. Maar goed, ik ga er nogmaals niet over.

De uiteindelijke uitslag komt op 8 maart, niet toevallig is dat Internationale Vrouwendag. En dan rest alleen nog de vraag, als je je feminiene kant even vrijlaat uit het met testosteron gevulde bolwerk dat ook wel het mannenlichaam wordt genoemd, welke auto van dit lijstje is jouw favoriet?

We zijn reuze benieuwd! Joe!