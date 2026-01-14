Tesla zoals we het kennen.

Tesla is een merk waar altijd lekker veel om te doen is. Meestal komt dat niet door de auto’s, als wel door de CEO, genaamd Elon Musk. De beste man is een geniale zakenman en visionair, daar is geen speld tussen te krijgen, toch? Alleen heeft hij niet vooraan gestaan toen het vermogen om goed met mensen om te kunnen gaan werd uitgedeeld.

Hij denkt de meeste keren niet na wat zijn acties voor de ‘gewone man’ betekenen. Zoals deze ook weer. Tesla stopt namelijk met de eenmalige verkoop van zijn Full Self Driving-pakket en maakt er vanaf 14 februari alleen nog een abonnement van. Tot nu toe konden klanten kiezen: een forse eenmalige investering of een maandelijks bedrag. Die keuze verdwijnt. Wie FSD wil, betaalt voortaan elke maand opnieuw.

Tesla naait goed betalende klanten

Voor veel Tesla-rijders is dat even slikken. Zeker voor de groep die destijds bewust duizenden euro’s neertelde om die software permanent te “bezitten”. Zij kregen jarenlang te horen dat dit de slimste keuze was, omdat het pakket in de toekomst alleen maar duurder zou worden. Nu blijkt vooral dat Tesla liever maandelijks geld ziet binnenkomen, en niet meer één keer een grote som.

En daar wringt hem de schoen. De goed betalende klanten die 8000 euro neertelden voor het systeem zijn nu pas na 81 maanden voordeliger uit. Dat is 6,5 jaar inderdaad. Weinig Tesla-rijders die überhaupt zo lang in hun auto rondrijden… Het enige lichtpuntje is dat Tesla het abonnement ieder moment van de dag duurder kan maken en daar heb je als eigenaar van FSD geen last van.

Inhoudelijk verandert er weinig. Full Self Driving blijft gewoon ‘een geavanceerd hulpsysteem’ dat toezicht van de bestuurder vereist en niet autonoom kan rijden. En oh ja, je mag het aan deze kant van de plas nog niet eens gebruiken, al schijnt daar wel verandering in te gaan komen…

Kortom, ben jij een goed betalende Tesla klant en voel je je genaaid, dan heb je dikke vette pech. Met de groeten van Elon.

