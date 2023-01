Lezersvraag: gaat Ricciardo Perez eruit rijden?

Kan Ricciardo Pérez eruit werken en naar het tweede plan verhuizen?

Het is nog heel eventjes wachten, maar straks is er weer Formule 1! Eindelijk kunnen we dan weer genieten van 20 mooie mannen in strakke pakken die in fallusvormige auto’s over de best betalende circuits van de wereld scheuren.

Als het gaat om nieuwe coureurs, gaan er vier weg: Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi en Daniel Ricciardo. Ook komen er vier nieuwe coureurs bij: Logan Sargeant, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en natuurlijk Nyck de Vries. Nu is de situatie met Daniel Ricciardo een heel vreemde. Hij werd voortijdig afgeserveerd door McLaren en opgepikt door Red Bull Racing.

Gaat Ricciardo Pérez eruit werken?

Want wat zijn ze bij Red Bull Racing eigenlijk van plan met Daniel Ricciardo. Destijds werd aangegeven dat het hij een uitstekend marketing en PR-wapen is met zijn staat van dienst en die enorme glimlach. Dat is absoluut het geval.

Het huwelijk met Sergio Pérez is vooral een erg verstandige. Checo is abiel, doet weinig rare dingen, maakt nauwelijks fouten, maar doet je ook niet versteld staan. Weet je nog die deep dives van Ricciardo? Dat soort acties heeft Pérez niet. Ook wist Ricciardo geregeld Max Verstappen te pareren in de kwalificatie of race. Het komt zelden voor dat Pérez op eigen kracht voor Verstappen rijdt.

Haarscheurtjes

Het afgelopen seizoen bleek ook dat Verstappen en Pérez elkaar niet extreem goed liggen. Terwijl Verstappen lang en breed kampioen was, was hij te beroerd om Checo voorbij te laten voor een extra puntje tijdens de GP van Brazilië 2022. Dit omdat Sergio naar verluidt expres crashte tijdens de kwalificatie van de GP van Monaco 2022, dat al maaaaaanden daarvoor speelde.

Dus zitten wij een beetje met het issue: is Ricciardo bewust naar Red Bull gehaald om deze eventuele ruzie meteen te kunnen pareren? Of is het om de druk iets verder op te voeren bij Pérez, die niet eens P2 wist te halen in een superieure auto.

Dus onze vraag aan jullie is eigenlijk heel erg simpel: Gaat Ricciardo Pérez eruit rijden? Of moet Red Bull eigenlijk zoeken naar talent voor de toekomst om een topcoureur in huis te hebben voor als Max met pensioen gaat? Laat het weten, in de comments!

