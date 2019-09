Lezersvraag: heb jij al een dashcam in de auto?

Het is een interessante toevoeging voor in de auto.

De laatste jaren zie je ze steeds vaker: dashcams. Het is niet zo gek dat de producten groeien aan populariteit. Zo kun je in het Verenigd Koninkrijk korting krijgen op de autoverzekering als je een dashcam bezit. Een dashcam helpt niet alleen bij schadegevallen, je kunt er ook een leuke autorit mee registreren of een moment terugkijken.

Het feit dat dashcams goedkoper en kwalitatief beter worden doemde de volgende lezersvraag bij ons op. Heb jij al een dashcam in de auto hangen en zo ja, waarom. Is je antwoord nee, of nog niet, laat dan in de comments zeker weten waarom. Misschien pas jij wel je rijgedrag aan als je in de spiegel kijkt en je ziet een dashcam bij de automobilist achter je hangen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je auto met een ingebouwde dashcam komt. Zo kunnen Tesla’s met softwareversie 9.0 één van de aanwezige camera’s van de auto gebruiken als dashcam. De beelden die een Tesla opneemt kunnen op een USB-stick gezet worden. Het is niet ondenkbaar dat steeds meer moderne auto’s met een dashcam uitgerust worden.