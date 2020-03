Skoda Kodiaq is nu officieel een hondenhok

De Skoda Kodiaq als hondenhok op vier wielen.

Welke auto’s komen bij jou op als geschikte ‘hondenauto’? De politie in het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor de Skoda Kodiaq. Niet zo gek. De reguliere politievloot maakt al gebruik van een heuse Kodiaq RS. De keuze om de hondenbrigade ook een Kodiaq te geven is dan snel gemaakt.

Welke motor deze Kodiaq heeft is niet bekendgemaakt. Wel wat er allemaal anders is in vergelijking met een normale politieauto. Waar normaal gesproken de kofferklep wordt volgepropt met materialen voor agenten, is dit voertuig juist behoorlijk leeg. De bagageruimte fungeert als hondenhok voor Bello. Er is voldoende ruimte voor de politiehond zodat enige beweging nog mogelijk is.

Aan de Kodiaq is meer aangepast dan enkel ruimte maken voor een hondenhok. Zo is er een speciale airconditioning geïnstalleerd achterin de auto. Dit is een slim systeem dat de temperatuur kan monitoren. Zo blijven de temperatuuromstandigheden voor de politiehond ideaal. Denk aan een warme zomerdag, als de zon als een barbecue door het glas binnenkomt.

Om die airconditioning goed te laten functioneren kan het zo zijn dat de motor moet draaien. De Skoda Kodiaq Police Dog Unit is in staat om de motor te starten, zonder dat daar een sleutel voor in de beurt hoeft te zijn. Als agenten naar een situatie lopen kan de hond veilig achterblijven in het voertuig. Deze Skoda is de nieuwste toevoeging aan de vloot van de Britse politie.