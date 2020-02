Land Rover Defender 30m door de lucht voor No Time To Die

De nieuwe Defender maakt meters. In de lucht. Het is te zien in een nieuwe reclame van Land Rover.

De lancering van de nieuwe Defender is eigenlijk perfect te noemen. Het nieuwe model van Land Rover komt op de markt in hetzelfde jaar dat er een nieuwe James Bond-film in de bioscoop is te zien. En laat die nieuwe Defender nu net zijn opwachting maken in de harde actiefilm.

Nog een voordeeltje voor Jaguar Land Rover is dat ze geen marketinggeld hoeven stuk te slaan op het produceren van een saaie reclame. Ze zijn immers al aanwezig met Defenders op de set van No Time To Die. Zo gezegd, zo gedaan : een coole commercial was geboren. Volgens Jaguar Land Rover diende de commercial ook als repetitie voor de uiteindelijke film.

Voor No Time To Die zijn in totaal 10 exemplaren van de nieuwe Defender gebruikt. Stuntvrouw en Formula 3 W Series-coureur Jessica Hawkins was verantwoordelijk voor de stunts in de James Bond-film met de auto. Hoogtepunt was een airborne momentje voor de offroader. De scène, waarbij de Defender een sprong maakt van 30 meter, is terug te zien in de tv-commercial van de auto.

Het resultaat zie je in de video hieronder. De Defender maakt meters door de lucht, trotseert een rivier en speelt in de modder. En dat alles onder begeleiding van iconische James Bond-muziek.

No Time To Die verschijnt in april in de bioscoop.