Nederlandse prijs Rolls-Royce Ghost bekend gemaakt - Autoblog.nl

We hebben de Nederlandse prijs van de Rolls-Royce Ghost voor je. Oh, en ook die van de Ghost EWB. Tipje van de sluier: ze zijn erg duur.

In tijden van elektrische auto’s, plug-in hybrides, car-sharing en autopilots is het af en toe lekker om weg te dromen bij de echt bijzondere en prestigieuze auto’s van deze wereld. Zoals auto’s met een V12. Niet geheel ontoevallig hebben de Rolls-Royce Ghost en Ghost Extended zo’n aggregaat onder de kap.

Nieuwe Ghost

Beide modellen zijn onlangs vernieuwd. Daarmee bedoelen we geen facelift, maar echt een compleet nieuw model. De Rolls-Royce Ghost is de instapper van Rolls-Royce. Als je heel kort door de bocht wil gaan, kun je zeggen dat het een omgekatte 7 Serie is. De basis is hetzelfde CLAR-platform en de motor en transmissie zijn identiek. Ook zal er wat elektronica uit München zijn komen overgevlogen. Daar houden de overeenkomsten overigens ook op.

Prijs Rolls-Royce Ghost

Maar dan ga je je afvragen, wat kost zo’n Rolls nu? Hoeveel dartpijltjes moet je gooien voordat je jezelf in zo’n Rolls-Royce voort kan bewegen? We hebben daarop het antwoord gekregen. De Nederlandse prijzen van de Rolls-Royce Ghost alsmede de Ghost EWB zijn bekend gemaakt. Ga even rustig zitten, pak een kopje kamillethee en neem een paar Valdispert-kalmeringstabletjes, want de prijs is niet mals:

De instapper kost namelijk 392.488 euro. Dan heb je een volkomen standaard Ghost. Ga er maar van uit dat het uitrustingsniveau veel hoger ligt dan bij een vergelijkbare 7 Serie, het is juist dat Rolls-Royce eigenaren ervan houden om hun auto op unieke wijze samen te stellen.

Prijs Rolls-Royce Ghost EWB

Je kan de korte Rolls-Royce Ghost overslaan. Je gaat immers ook niet naar de McDonald’s voor enkel een salade en Spa blauw. De Rolls-Royce Ghost EWB kost namelijk 430.406 euro.

Prijzen concurrentie

Er is natuurlijk maar één echte concurrent voor de Rolls-Royce Ghost en dat is de Bentley Flying Spur. Net als de Rolls-Royce Ghost is de Bentley zeer luxe en voorzien van een biturbo twaalfcilinder. De Bentley is een relatief koopje: de Flying Spur kost namelijk een zeer bescheiden 297.350 euro.

De Mercedes-Maybach S650 is nét uit productie, en koste een paar weken geleden nog 294.759 euro. Dus de Ghost is aanzienlijk hoger in de markt gepositioneerd.