7 dingen die je moet regelen voor de vakantie

De vakantie staat voor de deur. Check dit artikel om je ideaal voor te bereiden.

Goed uitgerust op weg gaan is belangrijk. Minstens zo belangrijk is een relaxte voorbereiding. Door van tevoren allerlei zaken uit te zoeken zit je straks veel lekkerder in de auto op weg naar de vakantiebestemming. Of je nu een korte autoreis van een paar honderd kilometer, of een grote tocht van 1.500 kilometer enkele reis plant: al deze punten zijn voor bijna elke vakantierit wel van toepassing.

Losgeld in de auto

Nederland pinland. We zijn zo gewend om overal onze pinpas (of smartphone) voor te trekken dat je bijna zou vergeten dat het over de grens wel anders is. Zelfs dichtbij huis, zoals in landen als België en Duitsland, is contant betalen de normaalste zaak van de wereld. Het is daarom belangrijk om altijd wat losgeld in te auto te hebben. Of het nu gaat om een plaspauze bij een tankstation, of om een (kleine) tankbeurt in combinatie met een weigerende kaart: contant geld is een must! Je zult de eerste niet zijn die op de laatste druppels benzine aankomt bij een afgelegen tankstation waar ze je doodleuk melden dat ‘de pin’ het niet doet. En rekenen op Apple Pay in alle hoeken van Europa? Think again!

Wegenwacht/leaseauto

Heb je een wegenwacht abonnement dan is het goed om te kijken in welke landen je precies dekking hebt en wat je kunt verwachten van deze dekking. Heb je een leaseauto dan is het ook belangrijk om te weten hoe het zit met pechhulp over de grens. Niets is zo vervelend als pech in een vreemd land zonder meteen te weten wat te doen. Dus haal de groene kaart voor de vakantie even uit je dashboardkastje voordat je er 2 kg drop op gooit en sla het nummer op van jouw nooddienst. Wellicht zeker zo belangrijk: zorg dat je weet waar je recht op hebt. Het is gemakkelijk om je af te laten schepen door een callcentermedewerker en akkoord te gaan met een lange wachttijd of reparatietijd. Maar als je recht hebt op direct vervangend vervoer, meld dit dan ook.

Vignetten

Diverse Europese landen vereisen vignetten als je gebruik wil maken van de (snel)wegen daar. Van tevoren de benodigde vignetten en milieustickers bestellen is slim om te doen. Zo kun je ongestoord door het Europese land rijden zonder een extra benodigde tussenstop. Wacht niet tot het laatste moment. Daarnaast kan je te maken krijgen bij drukte met verschillende rijen om het land in te rijden. Als jij in de rij staat ‘zonder vignet’ denk je wellicht nog eens terug aan dat moment dat je dacht: neuhh dat vignet koop ik daar wel.. Hou ook hier rekening met het feit dat je bijvoorbeeld in Italië geen vignet nodig hebt, maar dat je wellicht Zwitserland passeert op weg naar la Dolce Vita.

Tolpoort abonnement

Frankrijk kent heerlijke snelwegen, maar die komen met een prijs. Letterlijk, want in het Europese land dien je tol te betalen om gebruik te maken van de weg. Een extra stukje comfort is een tolpoort abonnement aanschaffen. Een speciaal kastje in de auto die communiceert met de slagbomen. Zo gaan de slagbomen bij aankomst snel open en kun je vrijwel direct doorrijden. Zeker handig, want bij sommige tolovergangen wil het nog wel eens een drukte van jewelste zijn. Dit kun je ook doen voor Spanje en zelfs voor Portugal. Maar goed, sowieso petje af als je met de auto naar Portugal reist. Een abonnement voor de tolwegen kan bij elkaar enkele tientjes kosten

Milieuzones

Het kwam al even ter sprake. De kans is groot dat jij de politiek over de grens niet altijd volgt. Zo nemen het aantal milieuzones toe, ook buiten Nederland. De regels omtrent milieuzones willen nog weleens onderling verschillen. Even goed uitzoeken of je vakantiebestemming, of weg daarnaartoe, betrekking heeft op een milieuzone. Op de weg naar Oostenrijk heb je bijvoorbeeld in Duitsland te maken met milieuzones. Zeker in het geval van milieustickers voor Frankrijk loont het om deze van tevoren te bestellen. Want ja, tegenwoordig moet je in Parijs maar ook veel andere steden een milieusticker hebben. Wanneer je deze niet hebt riskeer je een boet van tegen de € 70. Koop je een milieusticker, dan is die wel geldig zolang de sticker op de voorruit zit. Dus voorruit vervangen betekent wel nieuwe sticker kopen. De Franse overheid verstrekt de milieusticker Frankrijk, op basis van een scan van je kentekenbewijs. Oh en die sticker zegt dus uiteindelijk iets over je auto, met een grijze sticker mag je het centrum van Parijs NIET in, let daar op.

Lokale regels

Check de lokale regels voor de landen waar je doorheen reist. Zo is het in Frankrijk verplicht om een alcoholtester in bezit te hebben, al wordt hier naar verluidt niet meer op gehandhaafd. Duitsland eist dat je een veiligheidshesje, gevarendriehoek en verbanddoos in de auto hebt liggen. En zo zijn er nog tal van regels in Europese landen om rekening mee te houden. Sowieso is het slim om een fluoriserend hesje voor elke passagier aan boord te hebben. Het ziet er altijd wat lullig uit, maar beter veilig voor gek lopen dan omver te worden gereden omdat men jou of je kinderen niet ziet staan.

Autokosten bijtelling

Voordeel voor de mensen die met een auto van de zaak over de grens gaan. Ondernemers kunnen onder andere brandstofkosten, tol- en parkeerkosten aftrekken van de winst. In het geval van een leaseauto van de zaak is het goed om met de werkgever van tevoren af te stemmen wat de exacte afspraken zijn. Betaal je bijtelling maar moet je wel in het buitenland je eigen brandstof en/of tolkosten betalen. Hou dan alle bonnetjes bij. Deze verrekenen met je bijtelling bij je aangifte inkomstenbelasting kan in ieder geval tientjes opleveren en soms nog meer.